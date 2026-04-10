ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ 2026: ବିଜେପି 'ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର'ରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁସିସି, ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବଙ୍ଗରେ ୟୁସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ।
Published : April 10, 2026 at 7:21 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଲେ ମହିଳା, ଯୁବକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
'ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର' ଶୀର୍ଷକ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାକୁ "ସୋନାର ବଙ୍ଗଳା" ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମସିର ଗତ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ "ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ" ଥିଲା । "ଟିଏମସିରୁ ବିରକ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଡ଼ - ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଗୈରିକ ଦଳର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାରୀ ରହିଛି । ଶାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ସେ ପୋଲିସ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଯାନରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି, କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଭୋଟର ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମତଦାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା- ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର (ଶାସକ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଢାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ)କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏହା ଗୈରିକ ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଚାଲ୍ ।
कोलकाता में @BJP4Bengal के संकल्प पत्र विमोचन से लाइव…— Amit Shah (@AmitShah) April 10, 2026
নারী, যুবসমাজ, সকল শ্রেণির কল্যাণ ও অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা গড়তে সক্ষম কেবল বিজেপি। কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি…#BhorosharShopothBJP https://t.co/tPMaileymI
ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ, ତେବେ, "ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।
ଦଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ "ଜବରଦଖଲକାରୀ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ"ଙ୍କ ସରକାରୀ ଜମି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା, ନଦିଆ, ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ ବିସ୍ତାରିତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ବିଜେପିର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତୁଆ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ବିଜେପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ "ଅନୁପ୍ରବେଶ" ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା (Uniform Civil Code-UCC) ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
"ବିଜେପି ଶାସିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିବ । ବଙ୍ଗଳାରେ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ।
ଗତ ମାସରେ ଟିଏମସି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାରରେ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା 1,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,700 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ସ୍କୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି । ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଶାହ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ DA ସମାନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନାର ସହାୟତାକୁ ବାର୍ଷିକ ୯୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଇସ୍ତାହାରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେପି କେବଳ ପରିଚୟ ରାଜନୀତିର ଭାଷା କହୁଥିବା ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା । ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ AIIMS, IIT, IIM ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ନୂତନ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାରିଟି ନୂତନ ଟାଉନସିପ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଜପୁର ଏବଂ କୁଲପିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେପି କୋଲକାତା ପାଇଁ ଏକ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ "ଜୀବନ୍ତ ସହର" ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ।
ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ "ବଙ୍ଗକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା" ନେଇ ବିକଶିତ କରାଯିବ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଭାଜନର କୌଣସି ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ଆଧାରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିକାଶ ସହିତ ଏକ ଭାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍କିଟ୍ ବିକଶିତ କରିବ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।
ଏହାବାଦ୍ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ, ଏକ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏକ କମିଟି ଏବଂ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଭଳି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ