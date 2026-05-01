ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୨ ମେ'ରେ ୨ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ- ECI
ଫଲତା, ମଗ୍ରାହାଟ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ବଜ୍ ବଜ୍ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ୍ ୭୭ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ।
Published : May 1, 2026 at 11:10 PM IST
କୋଲକାତା: ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୁନଃ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ମେ 2 ତାରିଖ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 11ଟି ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 4ଟି ବୁଥରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ECI କହିଛି ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କମିଶନ ମତଦାନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଭୋଟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସରଜମିନ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ଚାରିଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୭୭ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫଲତା, ମଗ୍ରାହାଟ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ବଜ୍ ବଜ୍ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଭିଏମ୍ର ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।
ଶେଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ "ବସ୍ତୁଗତ ତଥ୍ୟ" ଆଧାରରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ଟି ଆସନରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଏସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ