ମଇଦାନରେ ନଣନ୍ଦ-ଭାଉଜ ମହାଲଢେଇ: ଜଣେ BJP ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ TMC ପ୍ରାର୍ଥୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଓ ନଣନ୍ଦ । ବାଗଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : April 29, 2026 at 1:46 PM IST
କୋଲକାତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରୋଚକ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଓ ନଣନ୍ଦ । ଜଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ମୋତୁଆ ଅଧିକୃତ ବନଗାଓଁ ଉପଖଣ୍ଡର ବାଗଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଉଜ ଓ ନଣନ୍ଦ ପରସ୍ପରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରଣାଙ୍ଗନରେ ନଣନ୍ଦ-ଭାଉଜ:
ବାଗଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଠାକୁରନଗରର ଠାକୁର ପରିବାର ଭାଉଜ ସୋମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା ଠାକୁର । 2024 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗଦା ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ TMC ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ବିଜେପିର ସୋମା ଠାକୁର । ଆଜି ସକାଳେ, ଠାକୁରନଗରର ଠାକୁରବାରି ପାଖରେ ଥିବା ଠାକୁରନଗର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 43ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ବିଜେପିର ବିଜୟ ହେବ':
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋମା ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ବୁଥ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଥର ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ । ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତି, ବିଜୟ ଆମର ହେବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଗଦା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 301ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଲୋକମାନେ ବିନା ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଆମର ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ।"
ମତଦାନ ପରେ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସେପଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା ଠାକୁର ସେହି ବୁଥରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି "SIR ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନାମରେ ମୋତୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥର ମୋତୁଆଙ୍କ ଭାବନା ତୃଣମୂଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ।"
ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତୁଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜନତାଙ୍କର ଏହି କ୍ରୋଧ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ବିଜେପିର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।"
ସୂଚନା ଥାଉକି, ବାଗଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତୁଆମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ:
ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି । 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 142ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ, 93.19 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 152ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମେ' 4 ତାରିଖ ପଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।