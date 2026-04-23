ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ: ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ, ଆଉ ତା’ ପରେ...

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଏକ ବୁଥ୍‌ ସାମ୍ନାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।

Elephant in 'Queue' Outside Bengal’s Jhargram Voting Booth Causes Brief Alarm
ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ହାତୀ (IANS/ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 11:28 AM IST

କଲିକତା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ହଠାତ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ । ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇଥିଲେ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ, ପହଞ୍ଚିଲା ହାତୀ:

ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି PTI ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ଝାରଗ୍ରାମର ଜିତୁଶୋଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହାତୀଟି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିଲା । ବୁଥ୍‌ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିକୁ ହାତୀଟି ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଛି ରାମଲାଲ୍‌:

ଲୋଧାଶୁଲି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଥିଲେ । ପରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ହାତୀଟି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ 'ରାମଲାଲ' ନାମରେ ଡାକନ୍ତି । ରାମଲାଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା ।

294ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଶିଷ୍ଠ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 152ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବାକି 142ଟି ଆସନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମେ' 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

