ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ, ରିତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 92%

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକ ସେଠାରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି ।

West Bengal Assembly Elections: Bumper voting in first phase, turnout around 92 percent till 8 pm
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 9:09 PM IST

ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 92% ମତଦାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 152ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଚାକିରି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିଚୟ, ନାଗରିକତା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କାଟିଦେବା ବିବାଦକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।

ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 294ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 152ଟି ଆସନରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 54ଟି ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ନାଦିଆ, ବୀରଭୂମ ଏବଂ ହୁଗଲିର ଅନେକ ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପ୍ରାୟ ୧.୭୫ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩.୬୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରେକର୍ଡ ୨,୪୫୦ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ । କାରଣ ରାଜ୍ୟର ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ବିଜେପି ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗକୁ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଭରସା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ନା ଟିଏମସି ହରାଇଥିବା ଭୂମିକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।

ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଟିଏମସିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ଦଳର ଆଶା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହାର ଉତଥାନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଲିପୁରଦୁଆରର ଚା ବଗିଚା, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ କାଲିମ୍ପଙ୍ଗର ପାହାଡ଼, କୁଚବିହାରର ରାଜବଂଶୀ ବେଲ୍ଟ, ମାଲଦା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ନାଦିଆର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ-ଅଧିପତ୍ୟ ପକେଟ । ଏସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଇ ପକାଇଛି- ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୯୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବଙ୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି । କେବଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ୭.୪୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ନାଦିଆରେ ୪.୮୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ମାଲଦାରେ ୪.୫୯ ଲକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ୩.୬୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୁଚ୍ ବିହାରରେ ୨.୪୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବା ସହ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

