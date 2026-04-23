ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ, ରିତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 92%
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକ ସେଠାରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି ।
Published : April 23, 2026 at 9:09 PM IST
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 92% ମତଦାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 152ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଚାକିରି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିଚୟ, ନାଗରିକତା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କାଟିଦେବା ବିବାଦକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।
ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 294ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 152ଟି ଆସନରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 54ଟି ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ନାଦିଆ, ବୀରଭୂମ ଏବଂ ହୁଗଲିର ଅନେକ ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପ୍ରାୟ ୧.୭୫ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩.୬୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରେକର୍ଡ ୨,୪୫୦ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ । କାରଣ ରାଜ୍ୟର ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ବିଜେପି ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗକୁ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଭରସା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ନା ଟିଏମସି ହରାଇଥିବା ଭୂମିକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।
ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଟିଏମସିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ଦଳର ଆଶା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଉତଥାନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଲିପୁରଦୁଆରର ଚା ବଗିଚା, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ କାଲିମ୍ପଙ୍ଗର ପାହାଡ଼, କୁଚବିହାରର ରାଜବଂଶୀ ବେଲ୍ଟ, ମାଲଦା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ନାଦିଆର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ-ଅଧିପତ୍ୟ ପକେଟ । ଏସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଇ ପକାଇଛି- ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୯୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବଙ୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି । କେବଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ୭.୪୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ନାଦିଆରେ ୪.୮୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ମାଲଦାରେ ୪.୫୯ ଲକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ୩.୬୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୁଚ୍ ବିହାରରେ ୨.୪୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବା ସହ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ