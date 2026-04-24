ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବିଦାୟ ନେବ TMC, ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବ BJP: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବମ୍ପର ମତଦାନ ହୋଇଥିବା 152 ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାୟ 110ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 24, 2026 at 12:45 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଛି । ଆଜି କଲିକତାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି । ଏହାସହ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା 152 ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାୟ 110ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Kolkata: Home Minister Amit Shah says, " yesterday, in the first phase of voting for the 2026 bengal assembly elections, breaking all records, the people of bengal voted with unprecedented enthusiasm and zeal for change in bengal. the voter turnout is encouraging for… pic.twitter.com/8SDeYClPp9— ANI (@ANI) April 24, 2026
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ, ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର ଉତ୍ସାହଜନକ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଆପଣ ଭୟରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏତେ ସଫଳତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବେ ।"
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " i would like to congratulate election commission, capfs, the entire system working with the election commission and the bengal police. because after a long period of bengal, not a single person has died 9during the… pic.twitter.com/75PpDEnIaK— ANI (@ANI) April 24, 2026
'ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ':
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, CAPF, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..."
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " in the 2016 elections, 1,278 people were injured. in the 2021 elections, 1,681 people were injured. in the 2023 panchayat elections, 664 people were injured. and in the 2024 general elections, 761 people were injured. in… pic.twitter.com/XpDeEZU2du— ANI (@ANI) April 24, 2026
2016 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ 1278 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 2021 ନିର୍ବାଚନରେ 1681 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 2023 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 664 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 761 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ତୁଳନାରେ ଗତକାଲି 30ରୁ କମ୍ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ।
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " in the feedback we have received, the people of bengal have decided their future at the first phase... 92.98% voting done on the 52 seats in the 16 districts meant that didi is about go and bjp is set to come, fear is about… pic.twitter.com/CrPUSLFCoP— ANI (@ANI) April 24, 2026
'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସିବ ବିଜେପି':
"ଆମେ ପାଇଥିବା ମତାମତରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 52ଟି ଆସନରେ 92.98% ମତଦାନ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଦିଦି (ମମତା ବାନାର୍ଜୀ) ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଆସିବାକୁ ବସିଛି, ଭୟ ଯିବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ବସିଛି । ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛୁ । ବିଜେପି 152ଟି ଆସନରୁ 110ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
''ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ' ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ':
"ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଏବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ଯୁଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ । 'ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ', ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ବିଜେପି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଯେ, ଏହା ଆମର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ।"
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " bengal's cm is spreading rumours that if bjp comes to power in bengal, the outsiders will rule. i want to tell didi, the next chief minister of bengal will be someone who was born in bengal, educated in the bengali medium and… pic.twitter.com/b9Tw34lRQY— ANI (@ANI) April 24, 2026
'ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ':
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ବାହାର ଲୋକ ଶାସନ କରିବେ । ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଜଣେ ହେବେ ଯିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବଙ୍ଗଳା ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା କହିପାରୁଥିବା । କେବଳ ଏତିକି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ; ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ।"
'ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ':
"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ବଙ୍ଗଳାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7ଟା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଆଜି, ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମେ' 5 ତାରିଖରେ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ରାତି 1ଟାରେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପାରିବ । କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ।"
"ଆମେ RG କର ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମା' ଏବଂ ସନ୍ଦେଶଖାଲିର ପୀଡିତାଙ୍କୁ (ନିର୍ବାଚନରେ) ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ । ଟିଏମସି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୀଡିତାମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ କରିବେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ ନକରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ମହିଳା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ।"
'ଭାତିଜା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ':
"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି 'ଭାତିଜା ଟ୍ୟାକ୍ସ'(Bhatija Tax) କିମ୍ବା 'ଭାଇପୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ' (Bhaipo Tax) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆମେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସମାପ୍ତ କରିବୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜନୀତିକରଣ ଏବଂ ଅପରାଧୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଛି । ଆମେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷସରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ ।"
'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଜେପି':
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପାଇଁ କୌଣସି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମେ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି । 30ରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ଆମର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତିର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଇବୁ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ।"
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " the formation of the government of the bjp in bengal is of great importance. our first priority will be to provide security to the women of bengal and to liberate them from fear. the state where the female cm asks about the… pic.twitter.com/z2652gYhPN— ANI (@ANI) April 24, 2026
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ:
"ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ... କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ସରକାରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନୁହେଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ଅନୁପ୍ରବେଶମୁକ୍ତ ବଙ୍ଗଳା କରିବା, ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିପାରିବା ଭଳି ସୀମା ତିଆରି କରିବା, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦେବା, ବଙ୍ଗଳାକୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଶାସନ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଡର-ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ।"
"ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଅନଧିକୃତ ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି । ଆସାମ ପରି, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଧିକୃତ ଜବରଦଖଲ ଉପରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବୁ । ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ, ରାମ ନବମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ।"
"ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତେଣୁ ଭୋଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାଲିଆତି ନହେବା ଉଚିତ୍, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।"