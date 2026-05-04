ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଡବଲ ବିଜୟ, ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା
ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ୧୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ।
Published : May 4, 2026 at 9:52 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 10:19 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପରାସ୍ତ । ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ମମତା । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ସହ ଭବାନୀପୁରରୁ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । 15 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ହାରିଲେ ମମତା । ଏପଟେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ 9665 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ।
ଶେଷରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ-
ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଶେଷ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଲଢେଇ ହେଲା । ଶେଷରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । 15105 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ (ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ) 58812 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ (ବିଜେପି) ପାଇଛନ୍ତି 73917 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ । 20 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ନିନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ-
ଏହି ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ 127301 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପବିତ୍ର କର 117636 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ 9665 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ।