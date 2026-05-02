ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଭୋଟିଂ, 15ଟି ବୁଥ୍ରେ ଚାଲିଛି ସାନି ମତଦାନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 15ଟି ବୁଥରେ ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି ।
Published : May 2, 2026 at 7:16 AM IST
କୋଲକାତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 15ଟି ବୁଥ୍ରେ ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି (ଶନିବାର) ଏହି ସାନି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସାନି ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିବ ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା (143) ଓ ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ (142)ର 11ଟି ବୁଥ୍ରେ ସାନି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ।
The Election Commission on Friday ordered repolling on May 2 in 15 polling stations in West Bengal, where voting was held on April 29 in the second phase of the assembly elections.#WestBengal https://t.co/QHyQdLwFWh pic.twitter.com/zfGfZLgXmi— Press Trust of India (@PTI_News) May 1, 2026
ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ନମ୍ବର 142ର 11ଟି ବୁଥ୍
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 46 ଉତ୍ତର ୟାରପୁର ଏଫ୍ ପି ସ୍କୁଲ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2)
- ନଜରା ଏଫପି ସ୍କୁଲ ନମ୍ବର 126 ଏବଂ 127 (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ2)
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 128 ଦେଉଳା ଏଫ୍.ପି. ସ୍କୁଲ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1)
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 142 ଗୋଲା ନାୟପାରା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଡ୍ରାସା (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2)
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 214 ଏବଂ 215 ଏକତାରା ମାଲ୍ୟା ଏଫ୍.ପି. ସ୍କୁଲ୍ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 2)
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 216 ଏକତାର ମାଲାୟା ଧୋରା F.P. ବିଦ୍ୟାଳୟ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1)
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 230, 231 ଏବଂ 232 ବାହାରପୁଆ କୁରକୁରିଆ ଏଫ୍.ପି. ସ୍କୁଲ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1, 2 ଏବଂ 3)ରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ।
ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ନମ୍ବର 143
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 117 ବାଗଦା ଜୁନିଅର ହାଇସ୍କୁଲ
- ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 179 ଚନ୍ଦା ଏଫ୍ ପି ସ୍କୁଲ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2)
- ନଂ 194 ହରିଦେବପୁର F.P. ବିଦ୍ୟାଳୟ
- 243 ରାୟନଗର ଏଫ୍.ପି. ସ୍କୁଲ (ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2)
କମିଶନ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟଦାନ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି । ଶନିବାର, ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ଭୋଟଦାନ କରାଯିବ ।
ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନାର ମଥୁରାପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଶାମିମ ଅହମ୍ମଦ ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପନ୍ନାଲାଲ ହଲଦର ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।