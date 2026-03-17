ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଟିଏମସି, ପୁଣି ମୈଦାନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ-ମମତା ଲଢେଇ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ୧୪୪ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଲଢେଇ କରିବେ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବନାର୍ଜୀ (X@AITCofficial)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 9:32 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 9:47 PM IST

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସରଗରମ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି । ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 144 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟିଏମସି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମମତା, ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ଏହି ଆସନରେ ମମତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ବିଜେପିର ଭେଟେରାନ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ୨୦୨୧ରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମମତା ।

ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ । ଅନ୍ୟ ଆସନଟି ହେଲା ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ । ଏଠାରେ ଟିଏମସିର ପବିତ୍ର କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । କୋଲକାତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି ମମତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୧ଟିରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାହାଡ଼ର ବାକି ତିନୋଟି ଆସନରେ ଅନୀତ ଥାପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (BGPM) ଲଢ଼ିବ ।

ମମତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିଏମସି ପୁଣି ବହୁମତ ସହିତ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି । "ଆମେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୨୬ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବୁ," ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିଏମସିର ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୨ ଜଣ ମହିଳା, ୯୫ ଜଣ ଏସସି-ଏସଟି ଏବଂ ୪୭ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ । ଟିଏମସି କୋଲକାତା ପୋର୍ଟରେ ଫିରହାଦ ହାକିମ, ବେଲେଘାଟାରେ କୁନାଲ ଘୋଷ ଏବଂ ହାବ୍ରା ଆସନରେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରିୟୋ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ । "ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ," କହିଛନ୍ତି ମମତା ।

ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଗୈରିକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । "ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେମାନଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ," କହିଛନ୍ତି ମମତା ।

