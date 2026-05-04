ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇ କହିଲେ, 'ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆମେ ଜିତିବା'
Published : May 4, 2026 at 3:47 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଟିଏମସିକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଆଗରେ ଅଛି ବିଜେପି । 293 ଆସନରୁ ବିଜେପି 195 ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମସି 94ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଅଛି । ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଗଣନାରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି କେତେକ ଜାଗାରେ ଭୋଟଗଣନାକୁ ରୋକା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମମତା ।
ଭବାନୀପୁରରେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ‘କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ । ମୁଁ କାଲିଠାରୁ କହି ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଥିବା ଦେଖାଯିବ । ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଉଣ୍ଟିଂକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ସହାୟତାରେ ଟିଏମସି ଉପରେ ଏପରି ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏସଆଇଆର ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ଆମେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଛୁ । ହେଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ । ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ମର୍ଜିରେ କାମ କରୁଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ସହ କାମ କରୁଛି ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଜିତିବା । କେହି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।'
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅପରାହ୍ନ 3.35 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି 194 ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି 94 ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଛି ।
