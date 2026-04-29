ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ସଂଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 90 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍
ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଟିଏମସି-ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ । କ୍ୟାନିଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ CRPF ଯବାନ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : April 29, 2026 at 6:27 PM IST
2026 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ହେଉଛି । 294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର ବାକି 142 ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ହେଉଛି । ସମଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 89.99 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ସୁଚନା ମିଳିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ସର୍ବାଧିକ 92.46 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୁଗଲିରେ 90.34 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନଦିଆରେ 90.28 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି ।
EVMରେ ହେରଫେର୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା: ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ (EVM)ରେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ EVMରେ ଟେପ୍ କିମ୍ବା କାଳୀ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।
ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ କିଛି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ସେଥିରେ କାଳୀ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଜେପି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ Xରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 144 ଏବଂ 189ରେ ଦଳର ଚିହ୍ନରେ ଧଳା ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ମାଲବ୍ୟ ଏହି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ରୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ EVMରେ କଳା କିମ୍ବା ଧଳା ଟେପ୍ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବୁ ।"
ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଏକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟେପ୍ ଲଗାଯିବାର ଏପରି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।" ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋଟ୍ 2,196 ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଟିଏମସି-ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ
ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାର ସନ୍ଦେଶଖାଲି ବ୍ଲକ୍ 2ର ମଣିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 242 ଏବଂ 243 ବାହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟିଏମସି ସମର୍ଥକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ବିଜେପି ଖୁଲନା ଟିଏମସି ସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
CRPF ଯବାନ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
କ୍ୟାନିଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 113ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, TMC ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରେଶ ରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ CRPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ବୁଥ୍ ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । "ଆମେ CRPF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
#WATCH | South 24 Parganas | Paresh Ram Das, All India Trinamool Congress (TMC) candidate contesting from Canning Paschim Assembly constituency, says, " ...pradeep das, polling agent in one of the booths, who was beaten by the crpf personnel and dragged outside of the booth,…
ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭବାନୀପୁର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାବାଦ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଗଲି (18), ହାଓଡ଼ା (16), କୋଲକାତା (11), ନଦିଆ (17), ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା (33), ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ (16) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା (31) ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ୍ 1,448 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 218 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 266 ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । 266 ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି 142 ଆସନରେ ମୋଟ 32,173,837 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 152ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ, 93.19 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 142ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି 123ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର 18ଟି ଆସଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ