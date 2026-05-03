ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ: ୨୮୫ଟି ବୁଥ୍ରେ ହେବ ସାନି ମତଦାନ, ମେ' ୨୧ରେ ପୁନଃ ଭୋଟିଂ, ମେ' ୨୪ରେ ଗଣତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : May 3, 2026 at 6:59 AM IST
କୋଲକାତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ହେବ ସାନି ମତଦାନ । ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଗତାକଲି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 15ଟି ବୁ ପୁନଃ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
21ରେ ସାନି ମତଦାନ:
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ "ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ" ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେଣୁ ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 285ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ମେ' 21ରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ ଓ ମେ' 24 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ । ଫଲଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ' 4 ତାରିଖରେ ହେବ ।
ଇସିଆଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 144-ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 29 ଏପ୍ରିଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରି, କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସହାୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ 285 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାନି ମତଦାନ କରାଯିବ । ମେ' 21 ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ।"
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ECI ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ - ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ମଗ୍ରାହାଟ (ପଶ୍ଚିମ) ର 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ଏହି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଫଲଟା
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫଲଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ଫାଲଟାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ମତଦାନ ଦିନ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଭିଏମ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଶନ ଅନିୟମିତତାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଛି, ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଲଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
କାଉଣ୍ଟରମାଣ୍ଡ:
1950 ମସିହାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନର ଧାରା 58A ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବିଧାନସଭାର ଅନେକ ବୁଥରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ କିମ୍ବା ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମଗ୍ର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟରମାଣ୍ଡ (Countermand) କୁହାଯାଏ ।