ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : April 25, 2026 at 4:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଗତ ଗୁରୁବାର (ଏପ୍ରିଲ 23) ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ଗରାଇ, ଏସଡିପିଓ ସଜଲ ମଣ୍ଡଳ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୌସମ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଫାଲତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ବାଗ୍ ଏବଂ ଉସ୍ଥି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଚ୍ଛା ବାଗ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଇଶାନୀ ପାଲଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ 92.72% ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।"
ସବୁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ହାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର 94.85 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ତା'ପରେ କୁଚ୍ ବିହାର 94.54 ପ୍ରତିଶତ, ବୀରଭୂମି 93.70 ପ୍ରତିଶତ, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି 93.23 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ 92.93 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ 234 ଆସନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 152 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୪୨ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ