ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ପାର ହୋଇ ଗୁଜରାଟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 20,000 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଜାହାଜ
Published : May 17, 2026 at 8:18 PM IST
କାଣ୍ଡାଲା(ଗୁଜରାଟ): ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ଏକ ଜାହାଜ ଏଲପିିଜି ନେଇ ଗୁଜରାଟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କତାରରୁ ପ୍ରାୟ 20, 000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ବା ଏଲପିଜି ନେଇ ଜାହାଜଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା କାଣ୍ଡଲାସ୍ଥିତ ଦିନଦୟାଲ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରବିବାର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, MV SYMI ନାମକ ଜାହାଜ କତାରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଜାହାଜଟି ମେ 13 ତାରିଖରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିବା ପରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11.30ରେ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ 13ଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ଜାହାଜ 12ଟି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଟାଙ୍କର ନେଇ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ପାର କରି ଆସି ସାରିଲାଣି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଓମାନ ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ । ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂସ ଜାହାଜ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ।
ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଏହି ପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତିସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗାଣ ପ୍ରବାହ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ (UNECOSOC)ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପରଭଥନେନି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ନାଗରିକ ଚାଳଚ ଦଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ତଥା ନୌଚାଳନାରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।
ମେ 13 ତାରିଖରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୋତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମୋଲିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୋତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି କରିଥିଲା ତାହା ଏ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ।
