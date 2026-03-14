ଦେଶରେ LPG, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବୁକିଂ ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁରୋଧ
ଦୈନିକ LPG ବୁକିଂ 88 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି; କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଚଢାଉ ଜାରି, ଡିଜିଟାଲ୍ ବୁକିଂକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
Published : March 14, 2026 at 6:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ଦେଶରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଯୋଗାଣ ବାଧା ପଡିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ LPG ବୁକିଂ 75–76 ଲକ୍ଷରୁ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ 88 ଲକ୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " raids are being conducted continuously, and surprise inspections are being carried out on an ongoing basis to curb black marketing and hoarding. there are… pic.twitter.com/2Qr0924Si6— ANI (@ANI) March 14, 2026
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 84% ବୁକିଂ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ 100% କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1,400 ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ FIR ରୁଜୁ ସହ କେତେକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଓଡିଶା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି ।
NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାୟୋମାସ ଭିତ୍ତିକ RDF ପେଲେଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " i appeal to my fellow citizens to refrain from panic booking; please book only when it is absolutely necessary. there was considerable discussion regarding… pic.twitter.com/tlnfv4B83i— ANI (@ANI) March 14, 2026
ଡିଜିଟାଲ୍ ବୁକିଂକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୁକିଂକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିଛି । IVRS, SMS, WhatsApp ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବୁକିଂ କରିହେବ । ସହରରେ ପୂର୍ବ ଡେଲିଭରି ପରେ 25 ଦିନ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ବୁକିଂ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
ଏହାସହିତ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 30 ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଇଛି, ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସଂଖ୍ୟା 253କୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 6ଟି LPG ବାହକ ଜାହାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ବର୍ଥିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।