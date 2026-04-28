ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ; ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଇବା ଯୋଜନା
ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ ଓ କୋରିଆନ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ନାଁରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଜରିଆରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ।
Published : April 28, 2026 at 1:20 PM IST
ଡେରାଡୁନ: ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକ ରଚିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାଲ । ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବା ପରେ ପରେ ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ନୂଆ ସ୍କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ ଓ କୋରିଆନ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ନାଁରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଜରିଆରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ।
କେମିତି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତି ଚୁନା
ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଚାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମାର ଛୋଟ ପ୍ରୋମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ବଢିଥାଏ । ଏହି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ତଳେ ‘ୱାଚ ଫୁଲ ମୁଭି’ କିମ୍ବା ‘ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ’ ପରି ଲିଙ୍କ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିିବା ପରେ ୟଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପରେ ଠକମାନଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଆପ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ 7 ଦିନର ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ଅଫର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ 'ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ'ରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ପିନ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ମଗାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଇସା କଟିବ ନାହିଁ । ହେଲେ ପିନ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପରେ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଯାଏ ।
ଟ୍ରାଏଲ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 500ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ କଟି ଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଠକେଇର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହି ଆପକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କଲେ ବି ଟଙ୍କା କଟିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥି ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବା ୟୁପିଆଇ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ>ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରିପସନ>ସବସ୍କ୍ରିପସନ> ଆପ ସିଲେକ୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ସ( ଗୁଗୁଲ ପେ କିମ୍ବା ଫୋନ ପେ)ରୁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ>ଅଟୋ ପେ>ୟୁପିଆଇ ମାଣ୍ଡେଟ>ଆପ ସିଲେକ୍ଟକୁ ଯିବା ପରେ ରିମୁଭ/ରିଭୋକ ମାଣ୍ଡେଟରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ । ଆଇଫୋନ(ଆପଲ ଆଇଡି)ରୁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଟିଂ>ଆପଲ ଆଇଡି(ନାଁ)>ସବସ୍କ୍ରିପସନ>ଆପ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତୁ ।
ସବସ୍କ୍ରିସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଜଣା ଆପ ଡାଉନ ଲୋଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନିଜର ୟୁପିଆଇ ପିନ କିମ୍ବା କାର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଭି ଦେଖିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତରବରରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏଥରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢନ୍ତୁ । ଏଥି ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସାଇବର ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ମାୟାଜାଲ: ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ହେଉଛି ଠକେଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଠକ - Investment Scam
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ ସାଇବର ଠକେଇ; ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣ ଗିରଫ