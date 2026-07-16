ETV Bharat / bharat

ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ: ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ

ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି କର୍ମୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଗୌତମ ଦେବରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

CJP founder Abhijeet Dipke with Wangchuk as a doctor examines his vitals on Thursday
CJP founder Abhijeet Dipke with Wangchuk as a doctor examines his vitals on Thursday (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ତାମୋରିଶ କୋଲେ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନଶନ ଫଳରେ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ, ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

"କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନାହାରକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ । ନାଟକୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅସାଧାରଣତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ । ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରୋଗୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ସତର୍କ ଏବଂ ଏପରିକି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି," ଏସିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଗୁରୁବାର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ୧୯ତମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କାରଣ ସେ ଏବଂ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) NEET (UG) 2026 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଚାଲିଆସୁଛି ।

୫୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ୧୯ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୮.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଶାରୀରିକ ଅବନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍) ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର କ୍ରମଶଃ ସଙ୍କଟଜନକ ରୂପକୁ ଉଜାଗର କରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ।

Sonam Wangchuk at Jantar Mantar on Thursday
Sonam Wangchuk at Jantar Mantar on Thursday (PTI)

"ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ, ଶରୀର ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନେସିସ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ କିଟୋସିସ୍ ରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ନିରନ୍ତର ଅନାହାର ଯୋଗୁଁ କଙ୍କାଳ ଏବଂ ହୃଦ୍ ମାଂସପେଶୀର କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତି, କୋଷକୋଷୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହ୍ରାସ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ । ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ହ୍ରାସ ହେତୁ ହୃଦୟ ଆରିଥମିଆ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ମାସ ହ୍ରାସ ହଠାତ୍ ହୃଦ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ," ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି ।

ଉପବାସ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିଆ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ବୃକକ୍ ଆଘାତ, ଅର୍ଥୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଇପୋଟେନ୍ସନ୍, ସିଙ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୋମ୍ବୋଏମ୍ବୋଲିକ୍ ଜଟିଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର କୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ସିରିଏଲ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ସଙ୍କେତ, ଅର୍ଥୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ରକ୍ତଚାପ ମାପ, ଇସିଜି, ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-କେୟାର୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷା, ବୃକକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ଗଣନା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେରମ୍ ଫସଫେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

"ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିମ୍ବା ଇସିଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମନିଟରିଂ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଦୈନିକ ଓଜନ ଧାରା, ପରିସ୍ରା ବାହାର, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚକ ପ୍ରଦାନ କରେ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ଏକ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ରିଫିଡିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ।

"ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୋକ ପରେ ପୁଷ୍ଟି ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଇନସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫସଫେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାରାତ୍ମକ ଆରିଥମିଆ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଫଳତା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ତୀବ୍ର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ରୋଗୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପୁନଃଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଲୋରି ପରିଚୟ, ଥାଇମିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଆକ୍ରାମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନିକଟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ମନିଟରିଂ ସହିତ ସତର୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୋଲେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SONAM WANGCHUK JANTAR MANTAR
NEET UG 2026 HYPOGLYCAEMIA
COCKROACH JANTA PARTY
DELHI HIGH COURT PIL
SONAM WANGCHUK JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.