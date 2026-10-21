ETV Bharat / bharat

ଐତିହାସିକ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ନିର୍ମାତା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ଚେନ୍ନାଇର ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।

Vummidi Ethiraj, Designer Of Historic 'Sengol' Passes Away
ଐତିହାସିକ "ସେଙ୍ଗୋଲ" ନିର୍ମାତା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (X / @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 11:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SENGOL CRAFTSMAN VUMMIDI ETHIRAJ DIES, ଚେନ୍ନାଇ: ଐତିହାସିକ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' (ରାଜଦଣ୍ଡ) ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁମ୍ମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କର ବୁଧବାର ଚେନ୍ନାଇରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ୯୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏଥିରାଜ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଭୁମ୍ମିଡି ବାଙ୍ଗାରୁ ଜୁଏଲର୍ସ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।

ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଏଥିରାଜଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଚେନ୍ନାଇର ରାଜା ଅନ୍ନମାଳାଇପୁରମର ଗ୍ରୀନୱେଜ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ମାଲିକ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ବେସାନ୍ତ ନଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରାଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରାଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଥିରୁ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ସେଙ୍ଗୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବେ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, 2023ରେ ଆମ ସରକାର ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ସେଙ୍ଗୋଲଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେବାର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ମୁଁ ଥିରୁ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମର ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଯୋଗର ପ୍ରତୀକ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।"

ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ କିଏ?

ଭୁମିଡି ବାଙ୍ଗାରୁ ଜୁଏଲର୍ସ ୧୯୦୦ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ୧୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି । ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଏହି ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର କାରିଗର ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏଥିରାଜ ଐତିହାସିକ, ସୁନା ଖଚିତ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା । ଏହି 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କୁ - ଯିଏ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ - ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

ଏଥିରାଜ ଚେନ୍ନାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭବ୍ୟ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ: ସେଙ୍ଗୋଲ ସ୍ଥାପନରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ଯାଏଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Wrestler's Protest: 'ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା ପବିତ୍ର ସେଙ୍ଗୋଲ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Sengol: ସେଙ୍ଗୋଲକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ବୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଥରୁର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VUMMIDI ETHIRAJ DIES
SENGOL CRAFTSMAN VUMMIDI ETHIRAJ
ସେଙ୍ଗୋଲ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ
SENGOL VUMMIDI ETHIRAJ DIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.