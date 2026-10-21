ଐତିହାସିକ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ନିର୍ମାତା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ଚେନ୍ନାଇର ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।
Published : October 21, 2026 at 11:21 PM IST
SENGOL CRAFTSMAN VUMMIDI ETHIRAJ DIES, ଚେନ୍ନାଇ: ଐତିହାସିକ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' (ରାଜଦଣ୍ଡ) ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁମ୍ମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କର ବୁଧବାର ଚେନ୍ନାଇରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ୯୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏଥିରାଜ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଭୁମ୍ମିଡି ବାଙ୍ଗାରୁ ଜୁଏଲର୍ସ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।
ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଏଥିରାଜଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଚେନ୍ନାଇର ରାଜା ଅନ୍ନମାଳାଇପୁରମର ଗ୍ରୀନୱେଜ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ମାଲିକ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ବେସାନ୍ତ ନଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରାଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରାଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଥିରୁ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ସେଙ୍ଗୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବେ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, 2023ରେ ଆମ ସରକାର ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ସେଙ୍ଗୋଲଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେବାର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ମୁଁ ଥିରୁ ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମର ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଯୋଗର ପ୍ରତୀକ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।"
Deeply saddened by the passing of Thiru Vummidi Ethiraj Ji. Hailing from a distinguished family based in Tamil Nadu, he will always be remembered for his efforts in crafting the historic Sengol that was presented to Former Prime Minister Nehru. Many years later, in 2023, it was our Government which had the honour of giving the Sengol a place of pride in the new Parliament building. During that time, I had the honour of meeting Thiru Vummidi Ethiraj Ji and expressing gratitude for what he has done for our nation and culture. His life and craftsmanship represent a remarkable connection between India's glorious traditions and our national journey. My heartfelt condolences to his family and admirers. Om Shanti. திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களின் மறைவை அறிந்து மிகவும் வேதனையடைந்தேன். தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலிருந்து வந்த இவர், முன்னாள் பிரதமர் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்தமைக்காக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, 2023-ல், புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தில் அந்த செங்கோலுக்கு உரிய கௌரவத்தை வழங்கி சிறப்பிக்கும் வாய்ப்பு எங்கள் அரசுக்கு கிடைத்தது. அப்போது திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களை சந்தித்து, நமது நாட்டிற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. அவரது வாழ்க்கையும், கலைத்திறனும், இந்தியாவின் பெருமைமிக்க வளமான பாரம்பரியத்திற்கும் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்திற்கும் இடையிலான போற்றத்தக்க தொடர்பை பிரதிபலிக்கின்றன. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி.— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026
ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ କିଏ?
ଭୁମିଡି ବାଙ୍ଗାରୁ ଜୁଏଲର୍ସ ୧୯୦୦ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ୧୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି । ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜ ଏହି ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର କାରିଗର ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏଥିରାଜ ଐତିହାସିକ, ସୁନା ଖଚିତ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା । ଏହି 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁମିଡି ଏଥିରାଜଙ୍କୁ - ଯିଏ 'ସେଙ୍ଗୋଲ' ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ - ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିରାଜ ଚେନ୍ନାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭବ୍ୟ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ: ସେଙ୍ଗୋଲ ସ୍ଥାପନରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ଯାଏଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Wrestler's Protest: 'ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା ପବିତ୍ର ସେଙ୍ଗୋଲ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Sengol: ସେଙ୍ଗୋଲକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ବୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଥରୁର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ