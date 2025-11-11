ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସରିଲା ମତଦାନ, ମୋଟ୍ 2616 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍
Bihar Assembly Elections Phase 2: ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବମ୍ପର 68.79 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ।
Published : November 11, 2025 at 8:17 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂର ଖବର ମିଳୁଛି । 68.79 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ 243 ଆସନ ପାଇଁ 2616 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖକୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବାସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 14 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍ 7 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯୁବ ଭୋଟର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 68.79 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ବିହାରରେ ଆଜି (11 ନଭେମ୍ବର) ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ୍ 68.79 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୟା, ବାଗଲପୁର, ମଧୁବନୀ, କଟିହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ ସମେତ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । 122 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 101 ସାଧାରଣ, 19 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସସି) ଏବଂ 2 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି(ଏସଟି) ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟିହାରରେ ସର୍ବାଧିକ 78.39 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୱାଦାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 57.80 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ସୀମାଞ୍ଚଳ, ମିଥିଳା, ମଗଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ସମେତ 243ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 122ଟି ପାଇଁ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। 3.7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର 12 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 1,302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ବିହାର- ନେପାଳ ସୀମା ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଭୋଟ ପଡିଥିଲା। 45 ହଜାର 399 ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ।
ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ବିହାର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନନୀର ଭୂମି। ସେହି ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। 2020ରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ 57 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ବେଳେ, ଏଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା 65 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି 68 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିହାର ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ବଂଶବାଦର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି... ଏହା ଏକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ, ଆମେ ସଠିକ୍ ପୋଲରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ... ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି... ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏହା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, NDA ବିପୁଳ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ..."
#WATCH | Guwahati, Assam: Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha says, " bihar is the land of the mother of democracy. the people living on that land have given a message to the nation. while voter turnout in 2020 was 57%, this time it was 65% in the first phase and close… pic.twitter.com/zgDagGeSod— ANI (@ANI) November 11, 2025
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା 65.08 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ
243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ, ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ସରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 65.08 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା।ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମତଦାତା।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ୍ 45,341 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ 3 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 302 ମତଦାତା। ଏଥିରେ ଏକ କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର 325 ପୁରୁଷ, ଏକ କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ 77 ହଜାର 219 ମହିଳା ଏବଂ 758 ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧେପୁରା, ସହରସା, ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ୍, ସାରଣ, ବୈଶାଳୀ, ସାମସ୍ତିପୁର, ବେଗୁସରାଇ, ଖାଗରିଆ, ମୁଙ୍ଗେର, ଲଖିସରାଇ, ଶେଖପୁରା, ନାଲନ୍ଦା, ପାଟନା, ଭୋଜପୁର ଏବଂ ବକ୍ସର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବିହାରର ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ, ଜେଡିୟୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶୱାହା, ଲୋକପ୍ରିୟ ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏନଡିଏର ଦୃଢ଼ ଦଖଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟ ବେକାରୀ, ପ୍ରବାସ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏନଡିଏ 60ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟ 61ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅନେକ ଆସନରେ ଫଳାଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
7ଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ:
243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) 7ଟି ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରର ବଜଗାମ ଓ ନଗରୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଲା, ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ, ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର।
14ରେ ବିହାର ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ:
ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆରଜେଡି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ପୂରା ବଳ ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2025 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।
2020 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଏନଡିଏ (ବିଜେପି+ଜେଡି(ୟୁ) 125ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ଆରଜେଡି+କଂଗ୍ରେସ) 110ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆରଜେଡି 75, ବିଜେପି ୭୪ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ୪୩ ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Bihar Election 2025: 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 67.14 ପ୍ରତିଶତ ସହ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Exit Poll 2025: ଆସିଲା ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ, NDAକୁ ବହୁମତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଜାରି: 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 3.7 କୋଟି ଭୋଟର, ମୈଦାନରେ 3 ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହେଭିଓ୍ୱେଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାରରେ ଥମିଲା ପ୍ରଚାର, ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ମତଦାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ମହାମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ'- ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତେଜସ୍ୱୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ