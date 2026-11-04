ଚିଠା ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିଥିଲେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଫର୍ମ 6, ହେବନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଥାଇ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ।
Published : November 4, 2026 at 8:51 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସଆଇଆର ଅଧୀନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ନଥିଲେ ପୁଣିଥରେ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଭୋଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଫର୍ମ 6 କୁ ନେଇ ECIର ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡିଛି ତେବେ ଆପଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଫର୍ମ 6ରେ "ମୋ ନାମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି" ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଭୋଟର ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କଲେ ସେମାନେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାମନା କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଥାଇ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫର୍ମ 6 ଦାଖଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନାମ ସାମିଲକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଏହି ଆବେଦନକୁ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣାନାମା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଇଆରଓ ମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସଦୀୟ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବେ । ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାନାମା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ଥିବ।
ECI ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇସିଆଇ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭୋଟର ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ