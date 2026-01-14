ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ପରିଦର୍ଶନରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ବୁଲି ଦେଖିଲେ ETV Bharat

ETV Bharat / bharat

ଜାପାନ ମିଡିଆ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ।

Ramoji Film City
ଇଟିଭି ଭାରତ ସଂପାଦକ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ଜାପାନ ମିଡିଆ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ଏହି 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ।

JAPANESE DELEGATION
ହୋଟେଲ ସିତାରାରେ ସ୍ବାଗତ

ସିତାରାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ:

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ସିତାରାରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍‌ପଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଚେରୁକୁରି ଶୈଳଜା କିରଣ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଚେରୁକୁରି ଶୈଳଜା କିରଣ ଏହି ଟିମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ କୋଡାଂଶା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ (COURRiER Japon) ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହିରୋଆକି ମିନାମି ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ୟୋସିଆକି କୋଗା ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଓ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ ଇନାଡୁ ଓ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ କେବଳ ଖବରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ।

JAPANESE DELEGATION
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି

ଏଥିସହ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାହା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡର ସୁପରହିଟ ଫିଲ୍ମ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ETV Bharat ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଟେ ।

ଏହା ସହ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଥିବା ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସୋର୍ଟ, MICE ସ୍ଥଳ, ବିଶ୍ବ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର, OTT ସୁଟିଂ ସେଟ୍‌, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜୋନ, ଇକୋ-ଟ୍ୟୁରିଜିମ, ନାଇଟ ସଫାରୀ, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାର୍କ ଓ ଏକ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍‌ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଏହି 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଥିବା ଆଇଜେ କାକେହାଶି ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାପାନର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 20 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ।

JAPANESE DELEGATION
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍‌ପଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଚେରୁକୁରି ଶୈଳଜା କିରଣଙ୍କ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏପରି ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଏହାକୁ ବାଦ୍‌ ଦିଆଯାଇନପାରେ । ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ।

ଏହି 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଥିବା ହାୱା ମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ମାୟାଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଓ କିପରି ସେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାପାନ ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍‌:

ଏହି ଅବସରରେ 30 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଇଟିଭି ଭାରତରେ କିପରି କାମ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଇଟିଭି ଭାରତ କିପରି 13ଟି ଭାଷାରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସଂପାଦକ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟ । ନ୍ୟୁଜରୁମ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ଇଟିଭି ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାପାନରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍‌ ।

JAPANESE DELEGATION
ମାୟାଲୋକରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ

ଏହାପରେ ଇଟିଭି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଇଟିଭି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଇଟିଭି ବାଲ୍‌ ଭାରତ ଦ୍ବାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

(COURRiER Japon) ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହିରୋଆକି ମିନାମି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ କହିଥିଲେ, ‘ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦେଖି ଚକିତ । ଜାପାନରେ ଆମ ପାଖରେ ଏପରି ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାହିଁ ।’

JAPANESE DELEGATION
ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଲେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘RRR, ବାହୁବଳୀ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଜାପାନରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସେଠାରେ ରିଲିଜ ହୁଏ ନାହିଁ । ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭାରତ- ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଯାହା ଦ୍ବାବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇକୋ ଚିକାବା ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ, ‘ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଆସି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହି ଭଳି ସେଟ୍‌ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନୁହେଁ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ମୋର ଜାପାନରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି । ହଲିଉଡରେ ବି କାମ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ଏକ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ଅଛି ।’

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି ପରିଭ୍ରମଣ ସହ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାଜିମ କିକୁଚି, ଶୋଗାକୁକାନରୁ ଟୋମୋ ମାସିନାଗା, ଶୁଏଶାରୁ ଟାକାୟା ଇନୋଏ, ଗାକ୍କେନରୁ ମାସାହିରୋ କୁମାସିମା, ଶୁଫୁରୁ ସାଓରି କାଟୋ, ଏବଂ କୋଡାନଶାରୁ ସେକାଟସୁ ଏବଂ ଚିହିରୋ ମାସୁହୋ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

JAPANESE DELEGATION
EENADU ETV BHARAT
COURRIER JAPON
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟି
RAMOJI FILM CITY ETV BHARAT

