ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କଠାରୁ ଅଜିତ ପାୱାର.. ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲାଣି କେତେ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଜୀବନ
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅତୀତର ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ । ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Published : January 28, 2026 at 2:55 PM IST
ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ବାରାମତି ଯାଉଥିଲେ । ବାରାମତିରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆଜିର ଦୁର୍ଘଟଣା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅତୀତର ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ । ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦୁଃଖଦ ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ।
- 2026 ଜାନୁଆରୀ 28 : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବାରାମତିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
- 2025 ଜୁନ 12 : ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟପ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଲଣ଼୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏହି ବୋଇଂ ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- 2021 ଡିସେମ୍ବର 8 : ତାମିଲନାଡୁର କୁନୁରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଷ୍ଟାଫ କଲେଜ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଜେନରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସମେତ 12ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ DSSC ଯାଉଥିଲେ।
- 2011 ଏପ୍ରିଲ 30: ତୱାଙ୍ଗରୁ ଇଟାନଗର ଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋର୍ଜୀ ଖାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଡାଣ ଭରିବାର 20 ମିନିଟ ପରେ ବିମାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଚୀନ ସୀମା ନିକଟ ସେଲା ପାସ ନିକଟରେ ଖାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3:ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍କଲରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ ଏସ ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ବେଲ 430 ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଚିତୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଉଡାଣ ଭରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
- 2005 ମାର୍ଚ୍ଚ 31: ହରିୟାଣାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁର ନିକଟରେ ଖସିପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- 2004 ଏପ୍ରିଲ 17:ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
- 2004 ସେପ୍ଟେମ୍ବର:ମେଘାଳୟ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସି ସାଙ୍ଗମା, ତିନିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ।
- 2002 ମାର୍ଚ୍ଚ 3:ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ତଥା ତେଲଗୁ ଦେଶମ ଲିଡର ଜି.ଏମ ସି ବାଲୟୋଗୀଙ୍କ ଚପର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- 2001 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜପରିବାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ କଂଗ୍ରେସ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
- 2001 ମେ :ତତ୍କାଳୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡେରା ନାଟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଡେରା ନାଟୁଙ୍ଗଙ୍କ ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ୟତା ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- 1997 ନଭେମ୍ବର 14:କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଭିଏନ ସୋମୁଙ୍କ ବିମାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- 1994 ଜୁଲାଇ 1:ପଞ୍ଜାବର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 9 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବିମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା । ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତମାଳାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- 1980 ଜୁନ 23: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ । ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାଇଡର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
- 1973 ମେ 1:ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରରେ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମୋହନ କୁମାରମଙ୍ଗଳମଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାତ୍ର 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
- 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18: ଫର୍ମୋସାରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର 1 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
