ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: ବୁଥ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ଲାଠିଚାର୍ଜ, BJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ
ଅନେକ ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଟିଏମସି-ଆଇଏସଏଫ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : April 29, 2026 at 12:17 PM IST
କୋଲକାତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହାୱଡାର ବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବୁଥରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପ୍ରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ହାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଟିଏମସି-ଆଇଏସଏଫ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ:
ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ISF ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗଣାର ଭାଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଭାଙ୍ଗର ବ୍ଲକ IIର ବିଜୟଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଚପୁକୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ତୃଣମୂଳ ସମର୍ଥକମାନେ ISF କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ISF ଦାବି କରିଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଆଳ ଦେଖାଇ, TMC କର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ISF କର୍ମୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଝଗଡ଼ା ଓ ପରେ ଲାଠି ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ISF କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି ।
ନାଦିଆରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ:
ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପ୍ରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ହାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୈକତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋଶାରର୍ଫ ହୋସେନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ 53 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଶାରର୍ଫଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ଲାଠିଚାର୍ଜ:
ହାୱଡାର ବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଡନ୍ ବୋସ୍କୋ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେବା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବସିରହାଟରେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ !
ବସିରହାଟ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପିଫା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ତୃଣମୂଳ ନେତା କାଦର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବୁ ଫରହାଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଅବୁ ଫରହାଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରାଯାଇଛି । ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର "ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ" ।
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା:
ବାସନ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 76 ପାଖରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକାଶ ସର୍ଦ୍ଦାର ମତଦାନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଘେରି ଯାଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କେବଳ କାର ପାଖରେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ବରଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।