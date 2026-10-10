ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା: 'ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୭ ମୃତ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଡ଼ି'- ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂହ
ମଣିପୁରର କାମଜୋଙ୍ଗ, ଉକ୍ରୂଲ ଏବଂ କାଙ୍ଗପୋକପିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
Published : October 10, 2026 at 10:04 PM IST
MANIPUR VIOLENCE DEATH, ଇମ୍ଫାଲ: ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁରର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର କାମଜୋଙ୍ଗ, ଉଖରୁଲ ଏବଂ କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି । ଏହି ସଦ୍ୟତମ ହିଂସା ସମୟରେ ଅନେକ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବୀରେନ ସିଂହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାମଜୋଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ଦାବି ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଏହି ସଦ୍ୟତମ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ, ମଣିପୁରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
SEVEN DEAD, A POLICE STATION BURNT. WHAT IS HAPPENING TO MANIPUR? Seven lives have been lost in a single day following violent incidents across different parts of Manipur. Suspected Myanmar-based militants have reportedly attacked Ningchou village in Kamjong district, while deadly violence has also been reported along Makui IT Road and at Chassad. Even a police station in Kamjong has reportedly been burnt down. Further, two Nagas from Makui Ashang village in Kangpokpi district have also been reported missing. Particularly disturbing is the killing of Sandeep Rai, a member of the Nepali community, in an alleged KRA ambush at Yolen near TM Kasom Litan in Ukhrul district. This shows how the violence is spreading and claiming innocent lives across communities. What is going on? How weak have we become that armed militants can kill people, burn down police stations and challenge the authority of the Indian state with such impunity? This is a serious threat to our country’s internal security and sovereignty. All illegally held weapons must be recovered, launch decisive operations against armed militant groups and strengthen our Indo-Myanmar border. Both state and central security forces must act without further delay.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 10, 2026
ବୀରେନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କ'ଣ ଘଟୁଛି ? ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କିପରି ହୋଇଗଲୁ ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ?"
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଆଁମାର-ଭିତ୍ତିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାମଜୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ନିଙ୍ଗଚୌ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉକ୍ରଳ ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ଦୀପ ରାୟଙ୍କୁ କୁକି ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆର୍ମି (KRA) କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆମ୍ବୁସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଭାରତ-ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଥିବା ଭିଡିଓରେ କାଞ୍ଜୋଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା, ଘନ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଦେଖାଯାଉଛି । ଭିଡିଓଟି 10/10/26 ତାରିଖର ଏବଂ "କାଞ୍ଜୋଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ" ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ହିଂସା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ?
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାମଜୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର କୁକି-ଅଧିଭୂତ ଚାସାଦ ଗ୍ରାମରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ, ପାଞ୍ଚ ପିଲାଙ୍କ ମାଆ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଡୋମଖୋନି ଥାଥାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବେକ ପାଖରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ସଶସ୍ତ୍ର କୁକି ଏବଂ ନାଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଳିବିନିମୟରେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମାଇକେଲ ନଗାମିନଲେନ୍ ହାଓକିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ, ଚାସାଦ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁକି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୁକି ମାନବାଧିକାର ମଞ୍ଚ (KHRF) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ଅଟକ ରଖିବା ବିରୋଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଚାସାଦ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପରେ କାମଜୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (DM) ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସେବା ସଂହିତା (BNSS) ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ଏକ କାରରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ନାଗା ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଉକ୍ରୂଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚେପୁ ୟାଓଲେନ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର, 40 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ଦୀପ ରାୟଙ୍କ କାର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକ ସନ୍ଦୀପ ରାୟ ନେପାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଟାଙ୍ଗଖୁଲ ନାଗା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଦୁଇ ଜଣ ନାଗା ନାଗରିକ ନିଖୋଜ
ସଦ୍ୟତମ ହିଂସା କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ମାକୁଇ ଆଶାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାପୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଟି ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଛି । କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାର ମାକୁଇ ଆଶାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନାଗା ନାଗରିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଦିବାସୀ ଏକତା କମିଟି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମିଟି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କାମଜୋଙ୍ଗ, ଉଖରୁଲ ଏବଂ କାଙ୍ଗପୋକପିରେ ଆଇଟି ରୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ କୁକି ଏବଂ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରାଜିତ ହେବେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୟାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ