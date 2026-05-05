ETV Bharat / bharat

ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି, ମାଗିଲେ ମହଲତ୍‌

ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଏକ ଇ-ମେଲ୍‌ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ।

After Blockbuster Debut In Tamil Nadu Elections
ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେ ଝଡ୍‌ । ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟ ଥଲାପତି ରାଜନୀତିରେ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଜିକ୍‌ ନମ୍ବର ପାଖାପାଖି ସିଟ୍‌ ହାତେଇଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ କୌଣସି ଦଳ ହାତେଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟ ।

ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଚିଠି:

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 234 ଆସନରୁ 108 ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଟିଭିକେ । ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଏକ ଇ-ମେଲ୍‌ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଟିଭିକେକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜୟ ।

କାହାକୁ କେତେ ମିଳିଛି ଭୋଟ୍‌ ?

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ 108 ସିଟ୍‌ ଜିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (DMK) 59ଟି ସିଟ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ(AIADMK) 47ଟି ଆସନ ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ 118 ବିଧାୟକ ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଟିଭିକେକୁ ଆଉ 8 ସିଟ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଟିଭିକେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ । ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେର ବିଜୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

କେଉଁ ଦଳ କେତେ ସିଟ୍‌ ଜିତିଛି ?

  • TVK - 108
  • DMK - 59
  • ADMK-47
  • INC - 5
  • PMK - 4
  • IUML -2
  • CPI - 2
  • BJP -1
  • DMDK -1
  • AMMKMNKZ -1

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଷ୍ଟାଲିନ:

ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତପା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ । ସିଏ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ TVK ସୁନାମୀ ! ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଟିଭିକେ; ଏବେ ମହିଳାଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର

ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ହାତରୁ 'କୋଲାଥୁର' ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ 'ବାବୁ', କିଏ ଏହି TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ...

ପୁଣି ବିଧାୟକ ହେବା ସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ, DMK ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS
VIJAY
TVK
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ବିଜୟ
TAMILNADU ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.