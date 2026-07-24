'ଅନୁମତି ବିନା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ'- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, କୋର୍ଟରୁମ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପୁନଃପୋଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
Published : July 24, 2026 at 5:34 PM IST
COURT LIVE STREAMING BAN, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟିଂ, ପୁନଃପୋଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସଚିବ-ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର-ଜେନେରାଲଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ହର୍ଷିତା ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିକାଶ ସିଂହ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କୋର୍ଟର ସଚିବ-ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର-ଜେନେରାଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଉଦ୍ଧାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାରଣ, ପୋଷ୍ଟିଂ, ପୁନଃପୋଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ରହିବ ।"
ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେୟାରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓକିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓର ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା, ସିଂହଙ୍କ ସହ ସହମତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ବିକୃତ କରିଥାଏ । ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାଏ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ । ଏହାସହିତ, କୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରି ଏବଂ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୋଷଣ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଖବର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟତୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂର ଅନଧିକୃତ ଅପସାରଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଓକିଲ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯଦିଓ ଖୋଲା ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ-କନଫରେନ୍ସିଂ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୁନଃପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପକ ଅପବ୍ୟବହାରର କାରଣ ହୋଇଛି ।"
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ, କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ବିତର୍କର ଛୋଟ ଅଂଶ, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣିରୁ କଟାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରକୃତ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କ୍ୟାପସନ୍, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ହେଡଲାଇନ୍ ସହିତ ଥାଏ। " ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରସାରଣ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ ଏବଂ ମାମଲା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମାଲୋଚନା, ଟ୍ରୋଲିଂ, ଅପବାଦ ଏବଂ ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ ।
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନ ଖୋଲା ନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରପେକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟିଂର ନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଏହା କେବଳ କୋର୍ଟ ରେକର୍ଡିଂର ଅନଧିକୃତ କଟିଂ, ସମ୍ପାଦନା, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, ଭୁଲ ସୂଚନା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ବିକୃତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ