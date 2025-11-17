ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025; ଏଆଇ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ । କହିଲେ, ଏଆଇ ସମୟରେ ସତ ଓ ମିଛ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ।
Published : November 17, 2025 at 6:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ତେଲେଙ୍ଗାନା): ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ଦିନ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025' । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025'ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI), ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂଚନା ଯୁଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦଳଗତ ଭାବନାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆ ।
'ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ରାଓ':
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ । ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁଦୂର ଗାଁରୁ ଆସି ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସାର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।"
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed… pic.twitter.com/TB8l9RiDqm
'ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ରାମୋଜୀ ରାଓ':
"ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ କେବଳ ମିଡିଆ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ଯିଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା, ରଚନାତ୍ମକତା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନୂତନ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସତ୍ୟ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସାରା ଦେଶର ପୀଢିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
'ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ':
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜି ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲିଗାସୀ ପ୍ରତି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରୁଥିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଓ ସମାଜରେ ଏକ ସରକାରତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖିପାରୁଛୁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସମାଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହାହିଁ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ସଫଳ କାହାଣୀ ।"
'ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ':
ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା) ସୀମା ବାହାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନ ମନେପକାଇଥିଲେ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କିପରି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକ କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଦେଶ ଏକ ନୂତନ ବୈଶ୍ୱିକ ଯୁଗର ଆଗଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟୋକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଚାଳିତ, ନବସୃଜନ- ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି । ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ।
'ସଚେତନ ନାଗରିକତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ':
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ଶର୍ମା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରି ଆସନ୍ତି ଓ ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଢିବାକୁ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିବେ ।" ସଚେତନ ନାଗରିକତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ, ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉତ୍ତମ ଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଏ, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦାୟକ ।
'ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୂଳଦୁଆ ସତ୍ୟ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ':
ଖବର ଓ ସୂଚନା ସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଡିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁଲ ସୂଚନାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ 2047 ମସିହାରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ମୂଳଦୁଆ ସତ୍ୟ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏଆଇ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଏବଂ ନବସୃଜନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କାହାଣୀଗୁଡିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ, ବିଶେଷ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲି ଓ ନକଲି ଖବର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଏବେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମକୁ ନିରୀହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ଆବଶ୍ୟକ:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି" । କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।" ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମେମାନେ 'ନିଶାକୁ ନା' ବୋଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭାଷା, ଜାତି, ବଂଶ, ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।"
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ପରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । 2 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେ କହିଥିଲେ 2 ରାଜ୍ୟର ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାଦ ପରି । ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 'ଗୁରୁ' ଓ 'ଶିଷ୍ୟ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
