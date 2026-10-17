ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।
Published : October 17, 2026 at 8:59 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଡଭାନୀ ରହିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଡଭାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ରାଜନେତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଡଭାନୀ
ପ୍ରାଥମିକ ଯା଼ଞ୍ଚ ପରେ 98 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଲମୋନାରୀ ବିଭାଗ (ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମେଡିକାଲ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଡଭାନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି’’।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
2002 ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
8 ନଭେମ୍ବର 1927 ରେ କରାଚି (ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ) ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଡଭାନୀ ବିଜେପି ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ଦଳକୁ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଡଭାନୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାମ ରଥଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ପରିସର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2002 ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ । ସେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଗତ 2024ରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ 'ଭାରତ ରତ୍ନ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2015 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ 'ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଡଭାନୀ ବିଜେପିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଏବଂ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି - Lal Krishna Advani admitted