ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୭କୁ ବୃଦ୍ଧି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଦାନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଡାଭରା ଏସଡିଏମ୍ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ।

Vedanta Power Ltd Announces Rs 35 Lakh Compensation, Jobs For Victims' Kin
Vedanta Power Ltd Announces Rs 35 Lakh Compensation, Jobs For Victims' Kin (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 3:34 PM IST

ଶକ୍ତି(ଛତିଶଗଡ଼): ଛତିଶଗଡ଼ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୩୩ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇ ଘଟଣାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡାଭରାର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDM)ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଓ ଆହତଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ, ଏହା ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

"ଗତକାଲି ଆମର ସିଂହିତରାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ​​ଯେଉଁଥିରେ NGSL ସମେତ ଆମର ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହାୟତା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଜାରି ରଖିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ," ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ କହିଛି ।

ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆହତମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ବିକାଶ ଟପ୍ନୋ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । "ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ ୩୩ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି," ବୋଲି ଟପ୍ନୋ କହିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । "ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

