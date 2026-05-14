ହଟିଲା ସସପେନ୍ସ, ଭିଡି ସତୀଶନ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ବାଚନ ଫଳର 10 ଦିନ ପରେ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ ।
Published : May 14, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 1:19 PM IST
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: ଭିଡି ସତୀଶନ ହେବେ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଫଳର 10 ଦିନ ପରେ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ । 6 ଥରର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଭିଡି ସତୀଶନ । କେରଳମ ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ । କେରଳମର ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ଇନ୍ ଚାର୍ଜ) ଦୀପା ଦାସମୁନସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 6 ଥରର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଅଟନ୍ତି ସତୀଶନ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଓ ରମେଶ ଛେନିଥାଲାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ସତୀଶନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରି ସବୁ ସସପେନ୍ସରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
The Congress party high command on Thursday announced #VDSatheesan, Leader of Opposition in the outgoing Assembly, as the new Chief Minister of Kerala.#KeralaCM #KeralamCM #CongressParty pic.twitter.com/SpcyNoLdKe— ETV Bharat (@ETVBharatEng) May 14, 2026
ବୁଧବାର ଦିନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ସିୟାସଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବିଧାୟକ ସତୀଶନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସତୀଶନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ ବଢିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
ସତୀଶନଙ୍କୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ରକ୍ଷକ କହିଲେ କର୍ମୀ
ସତୀଶନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ‘ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ରକ୍ଷକ’ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜନମତକୁ ବିଚାର କରି କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ସତୀଶନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି । ସତୀଶନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୟୁଡିଏଫ ରାଜ୍ୟରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ସିଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସତୀଶନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହକଦାର ବୋଲି କର୍ମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କେରଳମ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ
କେରଲମରେ ବାମ ଦଳର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଲାଗିଥିଲା ବଡ଼ ଝଟକା । ସରକାରକୁ ଫେରିଛି ୟୁଡିଏଫ୍ । କେରଳରେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ଥିବା ଏଲଡିଏଫକୁ ହରାଇ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଡେମୋକ୍ରଟିକ ଫ୍ରାଣ୍ଟ ବା ୟୁଡିଏଫ୍ । ୧୪୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କେରଳମ ବିଧାନସଭାରେ ୟୁଡିଏଫ୍ 102 ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେରଳମରେ କମାଲ କଲା ୟୁଡିଏଫ୍, ଓଡିଶାରେ ଖୁସି ମନାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Kerala Election Result: କେରଳମ୍ରେ UDFର ବୃହତ ବିଜୟ, କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?