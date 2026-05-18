କେରଳର 13ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଭିଡି ସତୀଶନ
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନ କେରଳମ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 18, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 11:09 AM IST
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ 13ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଭିଡି ସତୀଶନ । ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡି ସତୀଶନଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭି ଆର୍ଲେକର ।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF) କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି ।
ଭିଡି ସତୀଶନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ୍ଗେ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକ 20 ଜଣିଆ କ୍ୟାବିନେଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରମେଶ ଚେନ୍ନାଇଥାଲା, ସନ୍ନି ଜୋସେଫ, କେ ମୁରଲୀଧରନ୍, ଏପି ଅନିଲ କୁମାର, ପିସି ବିଷ୍ଣୁନାଦ, ଟି ସିଦ୍ଦିକ, ବିନ୍ଦୁ କୃଷ୍ଣ, କେ ଥୁଲାସୀ, ରୋଜୀ ଏମ ଜନ୍, ଏମ ଲିଜୁ ଏବଂ ଓଜେ ଜାନେଶଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ।
ଭିଡି ସତୀଶନ ପାରାଭୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 78,658 ଭୋଟ ପାଇ ସିପିଆଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଟି ଟାଏସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ 20,600 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଭୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 2001ରେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ UDF ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, 140 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହରୁ 102ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ 63ଟି ଆସନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା । ସେହିପର ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ 22ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ଏଲଡିଏଫ୍ 35ଟି ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ତିନୋଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।