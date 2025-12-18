ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ ହେଲା ଭିବି ଜି ରାମ ଜି ବିଲ; ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
16 ତାରିଖ ଏହି ବିଲକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ । ଏହି ନୂଆ ବିଲକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
Published : December 18, 2025 at 4:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଥିଲା 14ତମ ଦିବସ । ଆଜି ଗୃହରେ ଭିବି ଜି-ରାମ-ଜି ବିଲ ପାସ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଲକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ପାସ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୃୃହରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଗୃହକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନରେଗା (MGNREGA) ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ବିକଶିତ ଭାରତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ତ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ବିଲ ବା ଭିବି- ଜି ରାମ ଜି ବିଲ ଆଣିଥିଲେ । 16 ତାରିଖ ଏହି ବିଲକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ । ଏହି ନୂଆ ବିଲକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
ମନରେଗା ନାମ ବଦଳା ବିବାଦକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମନୀଷ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନାଥୁରାମ ଗଡସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ସେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ନାଥୁରାମ ଗୁଳି କରିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ‘ରାମ’ । ଏତେ ଭଲ ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଥିଲା ଏହାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯହି ଆପଣ ଏହି ବିଲ ପଢିବେ ତେବେ ମନରେଗାରେ ଯେଉଁ କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
#WinterSession2025 #LokSabha adjourned till 11:00AM on 19.12.2025@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/1gCtuVyvJD— SansadTV (@sansad_tv) December 18, 2025
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଥିଲେ, ଏହା ହୀନ ଭାବନାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତି । ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅପମାନ ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ମନରେଗାର ନାମ ବଦଳେଇବା ନୁହେଁ, କାମର ଅଧିକାର ବଦଳେଇବାର ଯୋଜନା । ଏମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାମର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଶେଷଯାଏ ଲଢିବୁ । ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।
#WinterSession2025— SansadTV (@sansad_tv) December 18, 2025
Union Minister @ChouhanShivraj replies to the discussion on The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G Ram G Bill, 2025 in Lok Sabha.@MoRD_GoI @LokSabhaSectt #VBGRAMGBill #LokSabha #RajyaSabha
Watch Live :… pic.twitter.com/DWYWrok34Z
ଗୁରୁବାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ବିଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ କେବଳ ନିଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ବାପୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନରେଗା ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶିବରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଭିବି ଜି ରାମ ଜି 2025 ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଲାଗୁ କରାଇବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଗାଁର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୪ ଦିନ କାମ; ୩ ଦିନ ଆରାମ ! ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ 4-Day Working Week ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟ'ର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାମ ବନଜୀ ସୁତାର