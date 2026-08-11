‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ସହ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ସମାନ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା; ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା
Published : August 11, 2026 at 7:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ପରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନରେ ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଗାଇବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଏକ ବିଲ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିବୃତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Vande Mataram has been accorded statutory protection under the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026.— PIB India (@PIB_India) August 11, 2026
Read the article to explore its enduring legacy and renewed recognition as a national symbol 🇮🇳#VandeMataram @MinOfCultureGoI https://t.co/DTJMX5BkL0
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ପରେ ‘The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026’ ଏବେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ସହ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ କରାଯିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ‘Prevention of Insults to National Honour Act’ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ଗାନକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଏହା ଗାଉଥିବା କୌଣସି ସମାବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପରାଧ ଥିଲା।
ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍, ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅତିକମ୍ରେ ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ପାଇଁ ଏଭଳି ସମାନ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା।
ବିଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ଗାନକୁ ଅପମାନ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେବା ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଏହା ଗାଉଥିବା ସମାବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଆଇନର ଧାରା ୩ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଲ୍ରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୧୯୫୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ରଚିତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ସହ ସମାନ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ।
- ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନକୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ଏକାଠି ଗାନ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ସମସ୍ତ ୬ଟି ପଦ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯିବ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖର ଏକ ଆଦେଶରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ୬ଟି ପଦ ଗାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ୩ ମିନିଟ୍ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ
- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଗାନ କରାଯିବ
- ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ‘ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ’
- ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ସମାବେଶରେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଏହି ଆଦେଶରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ କରାଯିବ।