ETV Bharat / bharat

କେତେ ରହିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । 400 କିମି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 960 ଟଙ୍କା ।

Vande Bharat Sleeper Train
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ (Indian Railway)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଗୌହାଟୀ-ହାୱଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ମନରେ ଆସୁଛି କି କେତେ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଭଡା ? ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ....ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ କେତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

Vande Bharat Sleeper Train
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ (Indian Railway)

କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ, RAC ନୁହେଁ:

ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ରେଳୱେ ବୋର୍ଡ ଜାରି କରିଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁସାରେ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯିବ । ଆରଏସି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ, ଆଶିଂକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ । ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭଭେସନ ପିରିୟଡ(APR)ରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

Vande Bharat Sleeper Train
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ (Indian Railway)

କେତେ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଭଡା ?

କ୍ଲାସପ୍ରତି କିମି ପ୍ରତି ଭଡା400 କିମି1000 କିମି2000 କିମି3000 କିମି
3AC2.4960240048007200
2AC3.11240310062009300
1AC3.815203800760011400

400 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍‌ ଭଡା ରହିବ । ଏଥିରେ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବା କୋଟା ରହିବ । ଏଥିସହ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍‌ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ତେବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାୱଡା ଓ ଗୌହାଟୀ (କାମାକ୍ଷା ଜଙ୍କସନ) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ । ହାୱଡା-ଗୌହାଟୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସେମି-ହାଇସ୍ପିଡ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଟ୍ରେନ ଅଟେ ।

Vande Bharat Sleeper Train
ଟ୍ରେନର ଗତିପଥ (Indian Railway)

ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ...

ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାୱଡା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଓ ଗୌହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । 1000 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ:

  • ହାୱଡା ଜଙ୍କସନ
  • ବେଣ୍ଡେଲ
  • ନବଦ୍ବୀପ ଧାମ
  • କଟୱା
  • ଅଜିମଗଞ୍ଜ
  • ନ୍ୟୁ ଫରକ୍କା
  • ମାଲଦା ଟାଉନ
  • ଅଲ୍ଲୁଆବାଡି ରୋଡ
  • ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡି
  • ଜଲପାଇଗୁଡି ରୋଡ
  • ନ୍ୟୁ କୁଚ୍‌ ବିହାର
  • ନ୍ୟୁ ଅଲିପୁରଦ୍ବାର

ଆସାମ:

  • ନ୍ୟୁ ବୌଗାଇଗାଁ
  • ରଙ୍ଗିୟା
  • କାମାକ୍ଷା ଜଙ୍କସନ
Vande Bharat Sleeper Train
ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍‌ (Indian Railway)

ଟ୍ରେନର ସମ୍ଭାବିତ ଯାତ୍ରା ସମୟ:

ଦିଗପ୍ରସ୍ଥାନଆଗମନଯାତ୍ରା ସମୟ

ହାୱଡାରୁ କାମାକ୍ଷା

(27575)

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6.20 ସକାଳ 8.2014 ଘଣ୍ଟା

କାମାକ୍ଷାରୁ ହାୱଡା

(27576)

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6.15ସକାଳ 8.1514 ଘଣ୍ଟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ରୁଟରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ମଜା: ପାଇବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି ଭଜା

ଗଡ଼ିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 164ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂଖ୍ୟା

TAGGED:

FIRST VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
TRAIN FARE
VANDE BHARAT TRAIN
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ
VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN FARE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.