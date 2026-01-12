କେତେ ରହିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । 400 କିମି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 960 ଟଙ୍କା ।
Published : January 12, 2026 at 3:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଗୌହାଟୀ-ହାୱଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ମନରେ ଆସୁଛି କି କେତେ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଭଡା ? ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ....ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ କେତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ, RAC ନୁହେଁ:
ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ରେଳୱେ ବୋର୍ଡ ଜାରି କରିଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁସାରେ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯିବ । ଆରଏସି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ, ଆଶିଂକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ । ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭଭେସନ ପିରିୟଡ(APR)ରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
କେତେ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଭଡା ?
|କ୍ଲାସ
|ପ୍ରତି କିମି ପ୍ରତି ଭଡା
|400 କିମି
|1000 କିମି
|2000 କିମି
|3000 କିମି
|3AC
|2.4
|960
|2400
|4800
|7200
|2AC
|3.1
|1240
|3100
|6200
|9300
|1AC
|3.8
|1520
|3800
|7600
|11400
400 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଭଡା ରହିବ । ଏଥିରେ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବା କୋଟା ରହିବ । ଏଥିସହ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ତେବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାୱଡା ଓ ଗୌହାଟୀ (କାମାକ୍ଷା ଜଙ୍କସନ) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ । ହାୱଡା-ଗୌହାଟୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସେମି-ହାଇସ୍ପିଡ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଟ୍ରେନ ଅଟେ ।
ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ...
ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାୱଡା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଓ ଗୌହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । 1000 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ:
- ହାୱଡା ଜଙ୍କସନ
- ବେଣ୍ଡେଲ
- ନବଦ୍ବୀପ ଧାମ
- କଟୱା
- ଅଜିମଗଞ୍ଜ
- ନ୍ୟୁ ଫରକ୍କା
- ମାଲଦା ଟାଉନ
- ଅଲ୍ଲୁଆବାଡି ରୋଡ
- ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡି
- ଜଲପାଇଗୁଡି ରୋଡ
- ନ୍ୟୁ କୁଚ୍ ବିହାର
- ନ୍ୟୁ ଅଲିପୁରଦ୍ବାର
ଆସାମ:
- ନ୍ୟୁ ବୌଗାଇଗାଁ
- ରଙ୍ଗିୟା
- କାମାକ୍ଷା ଜଙ୍କସନ
ଟ୍ରେନର ସମ୍ଭାବିତ ଯାତ୍ରା ସମୟ:
|ଦିଗ
|ପ୍ରସ୍ଥାନ
|ଆଗମନ
|ଯାତ୍ରା ସମୟ
ହାୱଡାରୁ କାମାକ୍ଷା
(27575)
|ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6.20
|ସକାଳ 8.20
|14 ଘଣ୍ଟା
କାମାକ୍ଷାରୁ ହାୱଡା
(27576)
|ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6.15
|ସକାଳ 8.15
|14 ଘଣ୍ଟା