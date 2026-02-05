ETV Bharat / bharat

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ଖାଦ୍ୟ

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆମିଷ ଭୋଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

Vande Bharat Sleeper Express
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vande Bharat ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଥର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆମିଷ (Non-Veg Meal) ଭୋଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ । ହାୱଡା-କାମାକ୍ଷା ଓ କାମାକ୍ଷା-ହାୱଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ମିଲ୍ସ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ, ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ଓ ଭେଜ ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC)ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ମିଲ୍ସ

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IRCTC) ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍‌ର ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମେନୁରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା । ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

IRCTC ମେନୁରେ ନନ୍‌-ଭେଜ ଫୁଡ୍‌:

ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ ଯେ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମିଷ ଭୋଜନ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ, IRCTC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମେନୁ ଅନୁସାରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଏବଂ ମାଂସ ସମେତ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । IRCTC କହିଛି, "ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ସମୃଦ୍ଧ ରାନ୍ଧଣା ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ, ଏହି ଟ୍ରେନର ଅନବୋର୍ଡ ମେନୁରେ ଅସଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଙ୍ଗଳା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅସମୀୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ।"

IRCTC କହିଛି "ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚିକେନ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଫୁଡ ମେନ୍ୟୁରେ ଏହି ଖାଦ୍ଯ ଯୋଡାଯିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ସହ ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ:

ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଲଦା ଟାଉନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟି (କାମାକ୍ଷା) ଟ୍ରେନ ସେବାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାନୁକୂଳିତ (Air-Conditioned) ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟି (କାମାକ୍ଷା) ରୁଟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିଛି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ରେ 16ଟି କୋଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରାର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ( ତୃତୀୟ ଏସି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏସି )

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ; ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କେତେ ରହିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ 'ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତ'କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଶଶି ଥରୁର; ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କଲେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କାହାଣୀ

TAGGED:

NON VEG MEAL VANDE BHARAT
HOWRAH KAMAKHYA VANDE BHARAT
IRCTC NON VEG MEAL
VANDE BHARAT TRAIN FOOD MENU
VANDE BHARAT SLEEPER EXPRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.