କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର ଟ୍ରକ୍ , 11 ମୃତ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 2:56 PM IST
କଲ୍ୟାଣ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସକଳେ କଲ୍ୟାଣ-ଅହଲ୍ୟାନଗର ରାଜପଥରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...
