ETV Bharat / bharat

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ; ୭ ମୃତ ଓ ୧୪ ଆହତ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୨ ଶ୍ରମିକ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ THDC ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ ।

People gather after a landslide in an under-construction tunnel of the Vishnugad-Pipalkoti Hydroelectric Project, in Chamoli district, Uttarakhand, Thursday, Aug. 13, 2026.
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 7:10 AM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chamoli Accident ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପିପଲକୋଟିର ଏକ THDC (ତେହରି ହାଇଡ୍ରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍) ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପାଣି ଲିକ୍ ହୋଇ ଭିତରେ 22 ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଲେ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାକି 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପିପଲକୋଟିର ବିବେକାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7.05 ସମୟରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ମାୟାପୁର (ପିପଲକୋଟି)ରେ HCC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ସୁଡଙ୍ଗରେ ପାଣି ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF), ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏବେ ବି 2 ଜଣ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 14 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସୁଡଙ୍ଗରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF)ର ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ଡ୍ରମ୍ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେନା, ଭାରତ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP), ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (DIRF), ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CISF) ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ମୁମ୍ବାଇ କୁର୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: 2 ମୃତ, ଅନେକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା

Last Updated : August 14, 2026 at 9:33 AM IST

TAGGED:

UTTARAKHAND TUNNEL COLLAPSE
CHAMOLI ACCIDENT
UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି
CHAMOLI TUNNEL COLLAPSE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.