ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ; ୭ ମୃତ ଓ ୧୪ ଆହତ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୨ ଶ୍ରମିକ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ THDC ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ ।
Published : August 14, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 9:33 AM IST
Chamoli Accident ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପିପଲକୋଟିର ଏକ THDC (ତେହରି ହାଇଡ୍ରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍) ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପାଣି ଲିକ୍ ହୋଇ ଭିତରେ 22 ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଲେ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାକି 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପିପଲକୋଟିର ବିବେକାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7.05 ସମୟରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ମାୟାପୁର (ପିପଲକୋଟି)ରେ HCC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ସୁଡଙ୍ଗରେ ପାଣି ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF), ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏବେ ବି 2 ଜଣ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 14 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସୁଡଙ୍ଗରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF)ର ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ଡ୍ରମ୍ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେନା, ଭାରତ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP), ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (DIRF), ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CISF) ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....