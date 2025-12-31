ETV Bharat / bharat

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ 88 ଆହତ

ଚାମୋଲିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡଙ୍ଗରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଲୋକୋ ଟ୍ରେନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରେନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

Uttarakhand Chamoli tunnel accident
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା (Photo courtesy - Chamoli Police)
December 31, 2025

December 31, 2025

ଚାମୋଲି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏକ ସୁଡଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ପିପଲକୋଟୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର TBM ସ୍ଥାନରେ (ଟନେଲ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ 109 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । THDCର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚାମୋଲିରେ THDC ଟନେଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା-

ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ପିପଲକୋଟୀର ମାୟାପୁର ହାଟ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର TBM ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋପେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିପଲକୋଟୀର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।

ଲୋକୋ-ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ୮୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ-

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୌରବ କୁମାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁରଜିତ ସିଂହ ପନୱାର ଗୋପେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନେ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗି ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ୧୮ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପିପଲକୋଟୀର ବିବେକାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୧ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।"

ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିପଲକୋଟିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୋପେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ।

ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଲା: ଚାମୋଲିର ଏସପି

"ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ CISF ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁଡଙ୍ଗରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିସାରିଛି । ବାହାରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଭିତରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର," ଚାମୋଲି ଏସପି ସୁରଜିତ ସିଂହ ପନୱାର ।

ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି-

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀରେ 444 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି । ସବୁଦିନ ପରି, ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଡଙ୍ଗ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା । ରାତି ୯ଟାରେ, ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

