ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ 88 ଆହତ
ଚାମୋଲିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡଙ୍ଗରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଲୋକୋ ଟ୍ରେନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରେନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
Published : December 31, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : December 31, 2025 at 9:30 AM IST
ଚାମୋଲି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏକ ସୁଡଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ପିପଲକୋଟୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର TBM ସ୍ଥାନରେ (ଟନେଲ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ 109 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । THDCର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
It is clarified that during the construction of a hydro power project, tunnel construction, an event occurred due to the local trolley transportation arrangement in Chamoli district, Uttarakhand. This event has nothing to do with Indian Railways. The trains mentioned in the news… https://t.co/YPkt7z14VX— ANI (@ANI) December 31, 2025
ଚାମୋଲିରେ THDC ଟନେଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା-
ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ପିପଲକୋଟୀର ମାୟାପୁର ହାଟ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ THDC ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର TBM ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋପେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିପଲକୋଟୀର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
ଲୋକୋ-ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ୮୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ-
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୌରବ କୁମାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁରଜିତ ସିଂହ ପନୱାର ଗୋପେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନେ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗି ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ୧୮ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପିପଲକୋଟୀର ବିବେକାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୧ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।"
#WATCH चमोली, उत्तराखंड | पीपलकोटी में THDC हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एरिया के अंदर चलने वाली इंटरनल ट्रांसपोर्ट ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे कई मज़दूर घायल हो गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 31, 2025
चमोली के DM और SP के अनुसार, ट्रेनों में 109 लोग सवार थे, जिनमें से 60 घायल हो गए।
पीपलकोटी के विवेकानंद अस्पताल से… pic.twitter.com/ecl3g4Aqkq
ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିପଲକୋଟିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୋପେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ।
ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଲା: ଚାମୋଲିର ଏସପି
"ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ CISF ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁଡଙ୍ଗରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିସାରିଛି । ବାହାରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଭିତରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର," ଚାମୋଲି ଏସପି ସୁରଜିତ ସିଂହ ପନୱାର ।
ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି-
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀରେ 444 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି । ସବୁଦିନ ପରି, ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଡଙ୍ଗ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା । ରାତି ୯ଟାରେ, ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲୋକୋ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।