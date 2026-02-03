ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ତିନି ମୃତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଖାଇକୁ ଖସିଲା ହିମାଚଳ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ବସ୍ । ତିନି ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ ।
Published : February 3, 2026 at 11:57 AM IST
ଡେରାଡୁନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଡେରାଡୁନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । ହିମାଚଳ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର (HRTC) ଏକ ବସ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ପାଓଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବସରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ ଧାମି ।
#WATCH | Uttarakhand | A bus carrying passengers falls into a gorge in the Kalsi area of Dehradun district; Teams of SDRF are present at the accident site are carrying out search and rescue— ANI (@ANI) February 3, 2026
(video source: SDRF) pic.twitter.com/QmCG06wXus
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ହିମାଚଳ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ପାଓଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହରିପୁର କ୍ୱାନୁ ମାଇନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବସରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ପୋଲିସ ଏବଂ SDRF ପହଞ୍ଚିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆହାତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାମ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ଜଗଦୀଶ ଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Uttarakhand CM PS Dhami says, " we have received the extremely distressing news of the accident involving a bus of the himachal transport corporation in the kalsi area (dehradun). i spoke with the district magistrate by phone and issued the necessary instructions. the district… pic.twitter.com/3dpMEIETYv— ANI (@ANI) February 3, 2026
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ ଧାମି ଆହତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ହିମାଚଳ ପରିବହନ ନିଗମର ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ । ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଗୁରୁତର ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। "
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ