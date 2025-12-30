ETV Bharat / bharat

ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍, 7 ମୃତ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଲମୋଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍‌ । 7 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ, 12 ଆହତ । ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ

Uttarakhand Bus Accident
ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍‌ (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 1:34 PM IST

Uttarakhand Bus Accident ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ(ଅଲମୋଡା): ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଲମୋଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାମନଗରକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡିଛି । ଫଳରେ ଏଥିରେ 7 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 12 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଅଲମୋଡା ଜିଲ୍ଲା ସଲ୍ଟ ଭିକିୟାସେଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍‌:

ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାମନଗର କୁମାଉଁ ମୋଟର ଓନର୍ସ ୟୁନିୟନ ଲିମିଟେଡର ଏକ ବସ୍‌ ଦ୍ବାରହାଟ ନୋବାଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 19 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଆଜି ବସ୍‌ଟି ସକାଳ ସାଢେ 6ଟା ସମୟରେ ଦ୍ବାରହାଟ ନୋବାଡାରୁ ରାମନଗର ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ମାତ୍ର ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 8ଟା ସମୟରେ ବସ୍‌ଟି ସଲ୍ଟ ଭିକିୟାସେଣରେ ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 7 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 12 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ:

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ଏସଡିଆରଏଫ୍‌ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ:

ତେବେ 7 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । 12 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ତେବେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ଅଲମୋଡା ଭିକିୟାସେଣରୁ ରାମନଗର ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ ବିନାୟକ ମୋଟର ମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା ।

ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ

  • ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ(80)
  • ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ (75)
  • ରିଟାର୍ଡ ସୁବେଦାର ନନ୍ଦନ ସିଂହ (65)
  • ଭୀମ ବାହାଦୂର (25)
  • ନାମାଲୁମ(25)
  • ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନି

