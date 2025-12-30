ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍, 7 ମୃତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଲମୋଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍ । 7 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ, 12 ଆହତ । ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ
Published : December 30, 2025 at 1:34 PM IST
Uttarakhand Bus Accident ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ(ଅଲମୋଡା): ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଲମୋଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାମନଗରକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡିଛି । ଫଳରେ ଏଥିରେ 7 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 12 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଅଲମୋଡା ଜିଲ୍ଲା ସଲ୍ଟ ଭିକିୟାସେଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Uttarakhand | A bus carrying passengers falls into a deep gorge near Bhikiyasain in Almora district, casualties feared
Almora SSP Devendra Pincha says, " rescue teams have been dispatched to the spot. there are reports of some fatalities."
ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍:
ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାମନଗର କୁମାଉଁ ମୋଟର ଓନର୍ସ ୟୁନିୟନ ଲିମିଟେଡର ଏକ ବସ୍ ଦ୍ବାରହାଟ ନୋବାଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 19 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଆଜି ବସ୍ଟି ସକାଳ ସାଢେ 6ଟା ସମୟରେ ଦ୍ବାରହାଟ ନୋବାଡାରୁ ରାମନଗର ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ମାତ୍ର ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 8ଟା ସମୟରେ ବସ୍ଟି ସଲ୍ଟ ଭିକିୟାସେଣରେ ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 7 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 12 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ:
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ:
ତେବେ 7 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । 12 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें यात्रियों के हताहत होने की सूचना है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 30, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को…
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ତେବେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ଅଲମୋଡା ଭିକିୟାସେଣରୁ ରାମନଗର ଯାଉଥିବା ବସ୍ ବିନାୟକ ମୋଟର ମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା ।
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ
- ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ(80)
- ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ (75)
- ରିଟାର୍ଡ ସୁବେଦାର ନନ୍ଦନ ସିଂହ (65)
- ଭୀମ ବାହାଦୂର (25)
- ନାମାଲୁମ(25)
- ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନି