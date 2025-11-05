କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରେନରେ କଟି 6 ମୃତ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିର୍ଜାପୁରରେ ବଡ ଅଘଟଣ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରେନ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦେବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଘଟିଛି ବଡ ଅଘଟଣ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ 9.30ରେ ଚୁନାର ରେଲଓ୍ବେ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଟ୍ରେନରେ କଟି 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସୋନଭଦ୍ରରୁ ମିର୍ଜାପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରେନ:
ଗୋମୋ ଚୋପନ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଚୁନାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଟଓଭର ବ୍ରିଜରେ ଯିବା ବଦଳରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହାଓ୍ୱଡାରୁ କାଲକା ଯାଉଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରେନରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ମିର୍ଜାପୁରରେ ଟ୍ରେନରେ କଟି 6 ମୃତ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚୁନାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆରପିଏଫ ଓ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜିଆରପି- ଆରପିଏଫ ଟିମ୍ ମୃତଦେହଗୁଡିକୁ ଟ୍ରାକରୁ ହଟାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ସରକାରୀ ରେଲଓ୍ବେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 6ଜଣଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମିର୍ଜାପୁରର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା (26), ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଝିଅ ସାଧନା (16), ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଝିଅ ଶିବ କୁମାରୀ (12), ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଝିଅ ଅପ୍ପୁ ଦେବୀ (20), ପହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଶୀଳା ଦେବୀ (60), ସୋନଭଦ୍ରର କଳାବତୀ ଦେବୀ (50)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ:
ଚୋପନରୁ ଚୁନାର ଆସୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1ରୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ବଦଳରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରେ ଚାଲି ପାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏହି କାଲକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।
ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଚୁନାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
