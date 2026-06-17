ETV Bharat / bharat

ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଇ ରିକ୍ସା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; ଚାଲିଗଲା 6 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ

ଇ-ରକ୍ସାରେ ଥିବା 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ 'ଭାତ ନୈବେଦ୍ୟ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ରାଜପଥରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ସେମାନଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

Six women were killed after a tractor-trolley collided with an e-rickshaw.
ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଇ ରିକ୍ସା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; ଚାଲିଗଲା 6 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଦାୟୁଁ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଉଝାନି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବରେଲି-ମଥୁରା ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଇ-ରିକ୍ସାରେ ଥିବା ଛଅ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇ-ରିକ୍ସାରେ ଥିବା ନଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଦାୟୁଁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।

ଇ-ରକ୍ସାରେ ଥିବା 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ 'ଭାତ ନୈବେଦ୍ୟ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ରାଜପଥରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ସେମାନଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅବନିଶ ରାୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆହତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅବନିଶ ରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଜଣେ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଏମ୍, ଏଆରଟିଓ ଏବଂ ଏସପି ସିଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।'

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଝାନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମଥୁରା-ବରେଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ରାଜପଥର ଏକ ବୁଲାଣିରେ କଟୁଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଆହତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ

TAGGED:

UTTAR PRADESH TRAGEDY
SIX WOMEN KILLED
BAREILLY MATHURA HIGHWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.