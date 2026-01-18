ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ; ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ।
Published : January 18, 2026 at 6:58 PM IST
ଝାନ୍ସି (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରେମିକା ସହ ଲିଭ-ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ରାଗି ଯାଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭଡ଼ା ଘରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୃତଦେହର କିଛି ଅଂଶକୁ ନୀଳ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଫେରାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ପ୍ରେମିକା ସହ ରହୁଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍ସି ସହର ସୀପରୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସିଂହ (62) । ରାମ ସିଂହଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସହରର ବ୍ରହ୍ମନଗରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରେଲୱେ କୋଲନୀରେ ରୁହନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବ ରାମ ସିଂହ, 32 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରୀତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ସୀପରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲହର ଗାଁରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ସେଠାରେ ରାମ ସିଂହ ଓ ପ୍ରୀତି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ।
ଅଟୋରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ:
ତେବେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାମ ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମନଗରରୁ ମିନର୍ବା ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଟୋରେ ଏକ ନୀଳ ବାକ୍ସ ରଖି ମିନର୍ବା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବାକ୍ସ ଦେଖି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ରାମ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସେ ନୀଳ ବାକ୍ସକୁ ଅଟୋରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମିନର୍ଭା ସ୍କୋୟାର ପୂର୍ବରୁ, ରାମ ସିଂହ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ସକୁ ଅଧାବାଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ମିନର୍ଭା ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ହତ୍ୟା:
ଖବର ପାଇଁ ନବାୱାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସହର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାମ ସିଂହ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ପାଉଁଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସୀପରୀ ବଜାର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଗୀତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ସିଂହ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ । ଗୀତା ହିଁ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଗୀତା କହିଥିଲେ ଯେ, ରାମ ସିଂହ, ପାଖାପାଖି ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପ୍ରୀତି ବାରମ୍ବାର ରାମ ସିଂହଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାମ ସିଂହ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ:
ରାମ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦେଇଥିବା ଠିକଣା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଘର ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଏକ ଚୁଲି ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରୀତିକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାପାକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିଥିଲା ପୁଅ:
ସୀପରୀ ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ, ପ୍ରୀତି, ରାମ ସିଂହଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଲହର ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ପ୍ରୀତିକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ରାମ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀତିନ ପରିହାରଙ୍କୁ କିଛି କାଠ ଏବଂ ଏକ ବାକ୍ସ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ । ପୁଅ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ସୁପାରୀ କିଲର୍ ଲଗାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବଡ଼ ଭାଇ, 8 ଗିରଫ୍
ସେପଟେ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପୁଅ ନୀତିନ ବାକ୍ସ ଓ କାଠ ଆଣିଥିବା ସହ ବାପା (ରାମ ସିଂହ), ଜାନୁଆରୀ 16-17 ତାରିଖରେ ପ୍ରୀତିର ମୃତଦେହକୁ ଘର ଭିତରେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ବିକାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଧା ଜଳିଥିବା ମୃତଦେହର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 17-18 ରାତିରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ:
ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ସିଟି ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (ଏସପି) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୀପରୀ ବଜାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।