ETV Bharat / bharat

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ; ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ।

Retired railwayman murdered his girlfriend cut her body into pieces burnt it stuffed it in blue box
ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାନ୍ସି (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରେମିକା ସହ ଲିଭ-ଇନ୍‌ରେ ରହୁଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ରାଗି ଯାଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭଡ଼ା ଘରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୃତଦେହର କିଛି ଅଂଶକୁ ନୀଳ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍‌ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଫେରାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ ।

ପ୍ରେମିକା ସହ ରହୁଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍ସି ସହର ସୀପରୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସିଂହ (62) । ରାମ ସିଂହଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସହରର ବ୍ରହ୍ମନଗରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରେଲୱେ କୋଲନୀରେ ରୁହନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବ ରାମ ସିଂହ, 32 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରୀତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ସୀପରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲହର ଗାଁରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ସେଠାରେ ରାମ ସିଂହ ଓ ପ୍ରୀତି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ।

ଅଟୋରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ:

ତେବେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାମ ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମନଗରରୁ ମିନର୍ବା ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍‌ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଟୋରେ ଏକ ନୀଳ ବାକ୍ସ ରଖି ମିନର୍ବା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବାକ୍ସ ଦେଖି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ରାମ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସେ ନୀଳ ବାକ୍ସକୁ ଅଟୋରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମିନର୍ଭା ସ୍କୋୟାର ପୂର୍ବରୁ, ରାମ ସିଂହ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ସକୁ ଅଧାବାଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ମିନର୍ଭା ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ହତ୍ୟା:

ଖବର ପାଇଁ ନବାୱାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସହର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାମ ସିଂହ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ପାଉଁଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସୀପରୀ ବଜାର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଗୀତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ସିଂହ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ । ଗୀତା ହିଁ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଗୀତା କହିଥିଲେ ଯେ, ରାମ ସିଂହ, ପାଖାପାଖି ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପ୍ରୀତି ବାରମ୍ବାର ରାମ ସିଂହଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାମ ସିଂହ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ:

ରାମ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦେଇଥିବା ଠିକଣା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଘର ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଏକ ଚୁଲି ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରୀତିକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାପାକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିଥିଲା ପୁଅ:

ସୀପରୀ ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ, ପ୍ରୀତି, ରାମ ସିଂହଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଲହର ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ପ୍ରୀତିକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ରାମ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀତିନ ପରିହାରଙ୍କୁ କିଛି କାଠ ଏବଂ ଏକ ବାକ୍ସ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ । ପୁଅ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ସୁପାରୀ କିଲର୍ ଲଗାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବଡ଼ ଭାଇ, 8 ଗିରଫ୍

ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ

ସେପଟେ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପୁଅ ନୀତିନ ବାକ୍ସ ଓ କାଠ ଆଣିଥିବା ସହ ବାପା (ରାମ ସିଂହ), ଜାନୁଆରୀ 16-17 ତାରିଖରେ ପ୍ରୀତିର ମୃତଦେହକୁ ଘର ଭିତରେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ବିକାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଧା ଜଳିଥିବା ମୃତଦେହର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 17-18 ରାତିରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ:

ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ସିଟି ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (ଏସପି) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୀପରୀ ବଜାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

TAGGED:

JHANSI BLUE BOX GIRLFRIEND MURDER
JHANSI MURDERED DEAD BODY BURNT
JHANSI GIRLFRIEND MURDER
JHANSI MURDER CASE
MAN CUTS LIVE IN PARTNER BODY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.