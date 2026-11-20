ପରଲୋକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ
CM Yogi Mother: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୌରୀ ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚୁରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : November 20, 2026 at 2:51 PM IST
ଡେରାଡୁନ: ପରଲୋକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ । ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୌରୀ ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚୁରରେ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ETV Bharatକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବୟସାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା:
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ । ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନେକ ଥର ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । 14 ମେ' 2024ରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ (AIIMS) ଋଷିକେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ (Geriatric ward) ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଋଷିକେଶ ଯାଇଥିଲେ ।
ହରିଦ୍ୱାରରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୌରୀ ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମକେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି । 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 2020 ମସିହାରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପିତା ଆନନ୍ଦ ବିଷ୍ଟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଜିନ 11ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ହରିଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। माँ का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बाबा केदार से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय योगी जी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति! 🙏— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 20, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଜଣେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ।"