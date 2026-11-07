ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଟେଲରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବାସିନ୍ଦା । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
Published : November 7, 2026 at 11:21 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ହୋଟେଲରୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଚିୱଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ 41 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବାସିନ୍ଦା ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରାୟନ୍ ଲି । ହୋଟେଲରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମ୍ୟାରିଅଟରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଏଲଏନ ଟର୍ମିନସରେ ଥିବା 12 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିଅଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 1218 ନମ୍ବର କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହୋଟେଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଫରେନ୍ସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଗଚିୱଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲି ଗତ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ଡେଭିଡଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗସ୍ତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସି ଏହି ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର ଠାରୁ ଲି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲର କୌଣସି ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6ଟାରେ ହୋଟଲ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହୋଟେଲରେ 2 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ସ୍ବିମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୃତକମାନେ ଜର୍ମାନ ଓ ସ୍ଲୋଭାକ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ମାଥ୍ୟୁ ଡେସାଣ୍ଟିସ (41) ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅଘଟଣ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 2 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୟାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ