ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ସବୁ ମାମଲା ଖାରଜ କଲା ଆମେରିକା
ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଦେବେ 60 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ।
Published : May 19, 2026 at 9:03 AM IST
ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛି ଆମେରିକା । ଏହା ସହ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲାଞ୍ଚ ଓ ୱେୟାର (ତାର) ଜାଲିଆତି ମାମଲାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ କୋର୍ଟ ।
ଗୌତମ ଓ ସାଗର ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ସାଗର ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିବେଶକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କମିଶନ (SEC) । ବିନା କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ବୀକାର ବା ଅସ୍ବୀକାର ନ କରି ଗୌତମ ଆଦାନୀ 60 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଓ ସାଗର ଆଦାନୀ 120 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦେବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ‘‘ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସଂଶାଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି’’।
ଆମେରିକା ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (OFAC) ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ 2,750 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କର ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେରିକୀୟ ଓକିଲ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷପାତିତା ସହିତ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସୌର ଶକ୍ତି ଅନୁବନ୍ଧ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଦୁଇ ହଜାର 650 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନିବେଶକ ଓ ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ସେ ଅବଗତ କରିନଥିଲେ । ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
କେବଳ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ତାର ଜାଲିଆତି ନିୟମ (2,3 ଏବଂ 4) ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ସାଗର ଆଦାନୀ ଏବଂ ଭିନୀତ ଜୈନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦେଶିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିନିୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣନା ( 1 ଏବଂ 5) ରେ ସେଗୁଡିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
