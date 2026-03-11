ETV Bharat / bharat

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ: ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ଜୟଶଙ୍କର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ ଦୁଇ ଦେଶ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ପୁଣିଥରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

External Affairs Minister S Jaishankar meets Iran Foreign Minister, Seyed Abbas Araghchi, in Muscat on Feb 16, 2025.
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି (ANI)
ETV Bharat Odisha Team

March 11, 2026

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାୟ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟଶଙ୍କର ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋହାନ ୱାଡେଫୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୋ ହ୍ୟୁନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛୁ ।"

ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା ଦୁଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମାମାଡ଼ରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଆରାକଚି କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ଦୁଇ ନେତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏବଂ LNG (ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପାର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୌପରିବହନ ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଡେଫୁଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଜୟଶଙ୍କର ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି "ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଡେଫୁଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"

ଜୟଶଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୋ ହ୍ୟୁନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । "ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି, ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପରେ ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ, ଚୋ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କୋରିଆ-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚୋ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ସହମତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲାଭ ରହିଛି ।"

ସେ ଆହିରୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଘନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛୁ ।"

