'ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ହେଉନାହିଁ': ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଇରାନୀ ଭଉଣୀ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ଇରାନୀ ଭଉଣୀ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଲୋଡ଼ିଲେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ।
Published : April 9, 2026 at 3:53 PM IST
ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଦୁଇ ଇରାନୀ ଭଉଣୀ ଇରାନରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ । ଏପରିକି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଇରାନୀ ଜିନାବ ମହମ୍ମଦି ଏବଂ ସୋଲମାଜ୍ ମହମ୍ମଦି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ । ପିଏମ୍ ପାଲେମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି. ଫାର୍ମାସି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଜିନାବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ସୋଲମାଜ୍ ଏକ ଛୋଟ ପୁଅର ମାଆ ।
ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ । ତା’ପରେ ହଠାତ୍ କଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ନ ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ । ଜିନାବଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇରାନୀ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ସୋଲମାଜଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ । ଏହା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । "ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ... କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ," ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପାଲଟିଛି । ଭଉଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶାର ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନୀ ଦୂତାବାସରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ ।
ହତାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଏମ୍. ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନାଇଡୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନବିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।"
ସେ କହିଲେ, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ