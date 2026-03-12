'ଆଉ ଏକ ଅଜୈବ କୋଭିଡ୍': ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭ୍ରାଟ କାରଣରୁ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ୧୦-୨୦% ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା
ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ।
Published : March 12, 2026 at 6:23 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ- ନୀତା କୋଲହାତକର
ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବାଧା ପାଇଁ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ମାର୍ଗକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି ।
ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଔଷଧ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ୧୦-୨୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଗୋ କରିଡର, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ ଇନପୁଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ 'ଆଉ ଏକ ଅଜୈବ କୋଭିଡ୍'
କୋଟାକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ର FX ଏବଂ ସୁଧ ହାର ପାଇଁ ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ବାଧାକୁ ମହାମାରୀ-ଯୁଗର ଆଘାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଚାପକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି "ଏହା ଆଉ ଏକ ଅଜୈବ କୋଭିଡ୍" ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋହଳ ହେବା ପରେ, ଗୁରୁବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $100କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଇନ୍ଧନର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉପାଦାନ (Active Pharmaceutical Ingredients- API) ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଭାରତ ଏହାର APIର ପ୍ରାୟ 15-16 ପ୍ରତିଶତ ୟୁରୋପରୁ ଆମଦାନୀ କରେ । ଏପରିକି ଅନେକ ଯୋଗାଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପଠାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସାମଗ୍ରୀ (Key Starting Materials- KSM) ଏବଂ ଦ୍ରାବକଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ।
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି :
- ସିରପ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
- ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ କମ୍ ହେଉଛି ।
- LPG ଏବଂ CNG ରାସନିଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।
- ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଅଲ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଅଭୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉପ-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି। "ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପରେ କଫ୍ ସିରପ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏବଂ ମାସ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ," ସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । "ତିନି ମାସର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନିଂ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।"
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଜିକୃତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି କୈଳାସ ତାଣ୍ଡେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବହନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । "ରାସନିଂ ସିଏନଜି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ବାଧା ଦେଉଛି । ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୦-୨୦% ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି," ବୋଲି ତାଣ୍ଡେଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଔଷଧ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଭାରତ, ବଢ଼ୁଥିବା ରପ୍ତାନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ, ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ (USFDA) ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବଜାରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପଠାଯାଇଛି ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଦୁବାଇ, ଓମାନ ଏବଂ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । "ବିକଳ୍ପ ଜାହାଜ ପଥ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ, ବୀମା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ," ବୋଲି ତାଣ୍ଡେଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବର ତିନିଟି ସ୍ତର
ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବର ରୂପରେଖା ଦେଇଥିଲେ । "ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ସାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦର ଉପଲବ୍ଧତା । ଶେଷରେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୈନିକ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ, ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ ।
ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରାସନିଂ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଧାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ 1980 ଦଶକର ଇରାନ-ଇରାକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସମାନ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଘାତକୁ ମନେ ପକାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥିରତା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଔଷଧ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଚାପ ଦେଇପାରେ ।
"ଏହି ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଣ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ହରମୁଜ୍ ସ୍ଥିର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ," ବୋଲି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରବାହ ଚାର୍ଟରୁ ବୁଝାଯିବ । ତଥାପି, ଦୈନିକ ତୈଳ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ 20% ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ଦୈନିକ ଅଭାବ ସହିତ, ହର୍ମୁଜ୍ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ । "ଏହା ତେଲକୁ ନେଇ ଶେଷ ବିବାଦ । ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ବିବାଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; ହର୍ମୁଜ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରେ ଏହା ତେଲକୁ ନେଇ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ," ବୋଲି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଇରାନ: ସୂତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ 'ପରାଜୟ ଦ୍ବାରଦେଶରେ ଇରାନ'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ