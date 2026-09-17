ଆମେରିକାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍, ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍ର କଳାବାଦଲ
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଲା, ବ୍ୟାପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : September 17, 2026 at 12:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭରେ ଋଷ କଟକଣା ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ କଷିବ ଆମେରିକା । ଏହି ବିଲ୍କୁ 262-159 ଭୋଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ‘ବ୍ୟାପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
ଋଷ ଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଛି ଭାରତ । ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । ଭାରତ କହିଛି, ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଋଷ ଓ ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛି, ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ।
Our statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 17, 2026
🔗 https://t.co/kD0Yg9sWbU pic.twitter.com/rSc21AqwEh
କଣ କହିଲା ଭାରତ ?
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ‘ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଥର କହିଆସୁଛୁ ଭାରତ ତାର 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ତୈଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ । ଋଷ ସହ ତୈଳ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବଂର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ନିଜ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବ୍ୟାପାର ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ ।
#WATCH | The US Congress has passed the sweeping sanctions bill targeting Russia and Iran, officially named the Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, with a 262-159 vote in the House. The bill now sits on President Trump’s desk, with his signature anticipated in the days ahead. (Source: US House Clerk/YouTube)— ANI (@ANI) September 16, 2026
ବିଲ୍ ପାସ, ଟ୍ରମ୍ପ କରିବେ ହସ୍ତାକ୍ଷର...
ଗତ ମାସ ୟୁଏସ ସିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଲିଣ୍ଡସେ ଓ.ଗ୍ରାହମ ସିକ୍ଲୋନିଂ ଋଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2026 ବିଲ୍କୁ ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭରେ 262-159 ଭୋଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ।
ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନ, ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ।
ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପଡିବ । ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦାମ୍ ବଢିପାରେ ।
ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ହଟିବ କେମିତି ?
ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଓ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଟାରିଫ୍ ହଟାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।